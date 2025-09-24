Autobuzele cu etaj Bucharest City Tour au trecut la program de toamnă / Ultimul autobuz care pleacă din Piața Unirii spre Piața Presei va fi la ora 20:00

Autobuzele supraetajate Bucharest City Tour , circula, din această săptămână, după un interval orar diferit, în intervalul orar 10:00 – 20:00, anunță Societatea de Transport București: ultimul autobuz care pleacă din Piața Presei spre Piața Unirii este la ora 19:20. Ultimul autobuz care pleacă din Piața Unirii spre Piața Presei va fi la ora 20:00, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

Traseul rămâne neschimbat, lăsând turiștii să descopere principalele obiective culturale și turistice ale Capitalei.

Autobuzele etajate ale Societății de Transport București – STB SA circulă pe traseul:

Bd. Regele Mihai I – stația „Piața Presei”, Șos. Pavel Kiseleff, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Bd. Unirii, Piața Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I – stația „Piața Presei”.

Autobuzele pot fi urmărite în timp real prin intermediul aplicației InfoTB.

Reamintim că linia turistică „Bucharest City Tour” a fost repusă în funcțiune pe 25 august, după trei ani în care autobuzele cu etaj au stat parcate în depoul STB.