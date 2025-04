Autoare britanică: Plimbările prin oraș, efect similar de relaxare precum cele în natură

Plimbările printre clădiri istorice, cimitire și străzi întortocheate vă pot ridica moralul la fel de eficient ca și împărtășirea cu natura, potrivit autoarei britanice Annabel Streets, intervievată de The Guardian.

În cartea sa, „The Walking Cure”, autoarea analizează impactul puternic pe care mersul pe jos îl poate avea asupra dispoziției, gândurilor și emoțiilor noastre și modul în care acest lucru poate diferi în funcție de locul și de modul în care mergem. În timp ce majoritatea oamenilor sunt conștienți de beneficiile mersului pe jos în natură, Streets pledează pentru mediile urbane, cunoscute drept „spații maro” de către dezvoltatori. În mod surprinzător, bisericile, mănăstirile și cimitirele, care se găsesc toate în orașe, oferă adesea o supraabundență de animale sălbatice. Un studiu efectuat într-un cimitir din Berlin a descoperit 604 specii, dintre care 10 erau rare sau pe cale de dispariție.

Streets crede că în orașe ingeniozitatea noastră colectivă este cea mai evidentă.

Un exemplu concret este catedrala St Mary Aldermary, o biserică din City of London, reconstruită în 1682 după Marele Incendiu al Londrei din 1666. Nu este doar o bijuterie arhitecturală, este și o cafenea și un loc de întâlnire al comunității. Oamenii stau în bănci, tastând la laptop sau contemplând vitraliile glorioase.

„Nu este uimitor?”, spune Streets. Cercetătorii au identificat o creștere a bunăstării cunoscută sub numele de „efectul catedrală”, care apare atunci când avem mult spațiu deasupra capului. „Acesta ar putea fi o întindere de cer, atunci când vă aflați într-o locație îndepărtată sau în vârful unui deal”, spune Streets. „Dar ar putea fi și o catedrală sau o biserică cu tavan înalt ca aceasta. Cercetătorii au descoperit că oamenii au mai multă empatie și compasiune și gândesc mai creativ în astfel de medii.”

Ultima carte a lui Streets se numește 52 Ways to Walk. A apărut aproape întâmplător, în timp ce lucra la un alt proiect, Windswept, în care a explorat efectul peisajului asupra femeilor creative. În acest proces, ea a descoperit o serie de cercetări științifice dedicate beneficiilor mersului pe jos.

Ce are mersul pe jos atât de bun pentru noi? „Ființele umane au fost concepute pentru a merge și nu doar pentru o plimbare într-o zi însorită într-un peisaj frumos”, spune ea. „Atunci când mergem, producem substanțe biochimice care sunt atât de puternice pentru afirmarea vieții încât oamenii de știință le-au descris drept ”molecule ale speranței„”. Puteți obține aceleași efecte din orice alt tip de mișcare vioaie, dar marele avantaj al mersului pe jos este că îl puteți face aproape oriunde și, de obicei, nu se termină cu o accidentare.

Pe când Streets creștea în Țara Galilor rurală, niciunul dintre părinții ei nu conducea, așa că mersul pe jos era o necesitate. Nu este de mirare, așadar, că acum îi încurajează pe oameni să ia în considerare mersul pe jos în condiții mai puțin ideale: în frig, ploaie, noroi și – de neconceput – în timp ce sunt înfometați.

În adolescență, s-a răzvrătit și și-a cumpărat un Fiat pe care îl conducea peste tot, chiar și la sala de sport. Mersul pe jos a fost abandonat până în primul an la universitatea din Norwich. „L-am îngrijit pe bunicul meu în timpul cancerului. Abia mă instalasem la universitate și toți ceilalți erau plecați la petreceri. După ce a murit, a fost foarte greu. Și dintr-o dată m-am trezit că tânjesc după munți. Nu mai urcasem un deal în viața mea. Mi-am luat un an liber și am mers pe jos în Himalaya, cei mai mari munți la care mă puteam gândi.”

După trei luni, s-a întors acasă, gata să se întoarcă la vechea ei viață. „Dar de ce eram atât de disperată după munți și de ce mi-au făcut atât de mult bine? Unii oameni spun că tânjești după peisajul în care ai crescut în vremuri de restriște, dar eu am crescut lângă mare. Apoi, când mă documentam pentru carte, am descoperit că, atunci când ne aflăm la altitudini mari, producem un hormon numit eritropoietină . Acest hormon este cercetat acum ca antidepresiv. Așa că mă uit în urmă la acea perioadă și mă întreb: știa corpul meu de ce are nevoie?”

Are Streets vreo teorie despre motivul pentru care mersul pe jos în aer liber ar trebui să aibă un impact deosebit asupra stării noastre mentale?

„Biologii evoluționiști cred că a fost odată un mecanism de supraviețuire – atunci când fugeam de pericol, creierul nostru trebuia să fie la fel de eficient ca și corpul nostru. Trebuia să ne recunoaștem locația, să ne amintim locurile de refugiu, să determinăm rapid dacă să ne urcăm într-un copac, să schimbăm direcția, să ridicăm o piatră, să încetinim sau să accelerăm. Evadarea a necesitat întotdeauna la fel de mult creier ca și mușchi, la fel de mult intelect ca și viteză.”

Sursa: The Guardian