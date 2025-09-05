G4Media.ro
mini lingouri aur
Foto: Unsplash

Aurul doboară un nou record în urma cifrelor slabe privind ocuparea forței de muncă în Statele Unite

Economie5 Sep 0 comentarii

Cel mai recent raport al Departamentului Muncii din SUA, publicat vineri, 5 septembrie, a indicat o scădere mai mare decât se aștepta a numărului de locuri de muncă create în august în Statele Unite, împingând aurul către un nou record, scrie boursorama.com.

Luna trecută au fost create aproximativ 22.000 de locuri de muncă în sectorul non-agricol, în timp ce consensul MarketWatch se baza pe 75.000, față de 79.000 (cifră revizuită) în iulie.

Rata șomajului s-a situat la 4,3% în august, în conformitate cu așteptările, și în ușoară creștere (+0,1%) față de luna precedentă.

Profitând de scăderea dolarului, aurul a atins un nou maxim istoric în urma publicării acestor date, la 3.596 dolari pe uncie, apropiindu-se de pragul simbolic de 3.600 dolari.

„Caracterul generalizat al acestei încetiniri poate genera îngrijorări cu privire la situația economică” a țării „și ar putea, de asemenea, să provoace furia lui Donald Trump și să accentueze presiunea asupra Rezervei Federale (Fed) pentru a reduce ratele dobânzilor”, comentează Kathleen Brooks, de la XTB.

Tags:
