Aurul doboară un nou record în urma cifrelor slabe privind ocuparea forței de muncă în Statele Unite
Cel mai recent raport al Departamentului Muncii din SUA, publicat vineri, 5 septembrie, a indicat o scădere mai mare decât se aștepta a numărului de locuri de muncă create în august în Statele Unite, împingând aurul către un nou record, scrie boursorama.com.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Luna trecută au fost create aproximativ 22.000 de locuri de muncă în sectorul non-agricol, în timp ce consensul MarketWatch se baza pe 75.000, față de 79.000 (cifră revizuită) în iulie.
Rata șomajului s-a situat la 4,3% în august, în conformitate cu așteptările, și în ușoară creștere (+0,1%) față de luna precedentă.
Profitând de scăderea dolarului, aurul a atins un nou maxim istoric în urma publicării acestor date, la 3.596 dolari pe uncie, apropiindu-se de pragul simbolic de 3.600 dolari.
„Caracterul generalizat al acestei încetiniri poate genera îngrijorări cu privire la situația economică” a țării „și ar putea, de asemenea, să provoace furia lui Donald Trump și să accentueze presiunea asupra Rezervei Federale (Fed) pentru a reduce ratele dobânzilor”, comentează Kathleen Brooks, de la XTB.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.