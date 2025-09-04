Atenționare de călătorie în Portugalia: greva personalului de asistență tehnică la sol la nivelul aeroporturilor

Cursele aeriene spre Portugalia ar putea fi perturbate după ce două mari sindicate au declanșat o grevă a personalului de asistență tehnică la sol (handling) din aeroporturile Lisabona, Porto, Faro și Funchal, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Greva e anunțată în perioada 3 septembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 (ora 24:00), conform următorului program:

Septembrie 2025: în perioadele 3 – 9 septembrie 2025, 12 – 15 septembrie 2025, 19 – 22 septembrie 2025 și 25 – 28 septembrie 2025;

2025, 2025, 2025 și 2025; Octombrie 2025: în perioadele 3 – 6 octombrie 2025, 10 – 13 octombrie 2025, 17 – 20 octombrie 2025, 24 – 27 octombrie 2025;

Noiembrie 2025: în perioadele 7 – 10 noiembrie 2025, 14 – 17 noiembrie 2025, 12 – 24 noiembrie 2025, 28 noiembrie – 1 decembrie 2025;

Decembrie 2025 și ianuarie 2026: în perioadele 5 – 8 decembrie 2025, 12 – 15 decembrie 2025, 19 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

Ca efect al acestei acțiuni sindicale, se preconizează apariția unor întârzieri și perturbări în programul de operare al curselor aeriene, transmite MAE.

Informațiile referitoare la companiile aeriene afectate de grevă sunt permanent actualizate pe siteul https://www.portway.pt/pt/media/noticias/.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile la ultimele două numere de telefon fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la Lisabona: +351. 927.411.628.