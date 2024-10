Aruncă cu banii – Premii record la Turneul Campioanelor 2024 oferite de organizatorii saudiți: Cum arată grupele

Turneul Campioanelor 2024 se afla aproape de start, fanii tenisului aflând componența celor două grupe. Competiția care reunește la start cele mai bune opt jucătoare din circuitul WTA va avea loc la Riad, iar gazdele saudite au pus la bătaie premii record pentru tenisul feminin.

În 2023, Turneul Campioanelor a avut loc la Cancun, în Mexic, iar întrecerea a avut premii totale în valoare de $9 milioane.

La ediția din acest an, organizatorii din Arabia Saudită au plusat până la valoarea de $15.25 milioane. Vorbim despre ediția de WTA Finals cu cele mai mari premii din istorie.

Mai mult decât atât, Federația Saudită de Tenis a garantat că premiile vor crește odată cu edițiile din 2025 și 2026.

Conform tragerii la sorți, grupele de la Turneul Campioanelor 2024 arată astfel

Grupa Violet

Aryna Sabalenka (1)

Jasmine Paolini (4)

Elena Rybakina (5)

Qinwen Zheng (7)

Grupa portocalie

Iga Swiatek (2)

Coco Gauff (3)

Jessica Pegula (6)

Barbora Krejcikova (8)

🚨 It’s the final countdown 🚨

The groups are set for the #WTAFinalsRiyadh presented by #PIF and we are in for some mind-blowing matches!

Which are you looking most forward to? pic.twitter.com/EW6YQSOxcl

— wta (@WTA) October 29, 2024