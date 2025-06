Artiști și alte personalități publice din Republica Moldova vor candida la alegerile parlamentare pe listele partidului PAS, controlat de Maia Sandu. Nicolae Botgros: ”Am văzut și știm cum trăiește lumea în UE, și de aceea, vrem să aducem Europa acasă, să trăim frumos, să putem face lucruri minunate”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Dirijorul orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, jurnalistul și scriitorul Constantin Cheianu, fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, dar și Maria Acbaș, o antreprenoare de succes din Comrat vor participa pe listele PAS, la alegerile parlamentare din această toamnă, transmite Ziarul de Gardă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Anunțul a fost făcut de președintele PAS, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de presă.

PAS e partidul controlat de președinta pro-europeană Maia Sandu.

„La toamnă ne așteaptă niște alegeri cruciale. La 28 septembrie vom decide soarta de mai departe a R. Moldova și aici nu vorbim de Partidul Acțiune și Solidaritate, dar vorbim de viitorul țării și a tuturor moldovenilor. Acum Moldova are motive reale de speranță de a deveni o țară dezvoltată, unde legea e în capul mesei și nu poate fi atacată și șantajată de nimeni. Suntem mai aproape ca niciodată de visul părinților și buneilor noștri, dar mai ales, de a lăsa o moștenire bună copiilor noștri, iar pentru aceasta, trebuie să câștigăm aceste alegeri. Și o vom putea face cu sprijinul oamenilor care vor binele acestei țări, indiferent de opțiunile lor politice. E momentul când trebuie să strângem rândurile și să ne unim. Sunt onorat să-i avem alături de noi, în acest efort, pe maestrul Nicolae Botgros, antreprenoarea de succes din Comrat, Maria Acbaș, scriitorul și jurnalistul Constantin Cheianu și fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari. Le mulțumesc acestor oameni valoroși, care cred în viitorul european al R. Moldova și au decis să ne unim forțele în alegerile parlamentare”, a precizat Grosu în prezentarea acestora.

Botgros, dirijorul orchestrei „Lăutarii„ a declarat că de-a lungul timpului, muzicienii au călătorit în UE și vor să aducă Europa acasă.

„Vreau să vă spun că noi, încetișor, pas cu pas, vom face ceea ce știm noi să facem. Trebuie să punem umăr la umăr, cei care suntem cu sufletul și inima, aici, în țara noastră. În țara noastră putem face lucrurile cele mai frumoase. Eu socotesc că ceea ce procedez eu astăzi, este un pas foarte valoros, pentru ca pe data de 28 septembrie, să ne alegem pasul cel mai corect, ca să ajungem acolo unde trebuie să ajungem. Am văzut și știm cum trăiește lumea în Uniunea Europeană, și de aceea, vrem să aducem Europa acasă, să trăim frumos, să putem face lucruri minunate. Vă îndemn să fim cu toții pas cu pas, umăr la umăr” a afirmat Nicolae Botgros.

Nu e prima dată când Nicolae Botgros face front comun cu politicienii. În 2019, când R. Moldova era sub regimul Plahotniuc, fiind declarat „stat capturat”, Nicolae Botgros era susținător al referendumului republican și făcea campanie pentru PDM.

„Sunt onorată să fiu astăzi aici și să reprezint poporul găgăuz, vorbitorii de limba rusă… Dacă vrem să schimbăm ceva, noi trebuie să vorbim, să nu divizăm oamenii în găgăuzi, moldoveni, ucraineni. Noi trebuie să stăm la aceeași masă. Ce nu s-ar vorbi, poporul găgăuz își dorește dezvoltare europeană”, a specificat Maria Acbaș, antreprenoarea din Comrat.

Constantin Cheianu susține că nu poate sta deoparte acum, așa cum nu a putut stat deoparte și atunci când s-a furat miliardul.

„Eu sunt jurnalist, scriitor și cu asta am vrut să mă ocup întotdeauna. Toate revoluțiile au început mai întâi în cuvinte, apoi s-au săvârșit și în realitate. Totodată, am simțit limitele pe care le impune cuvântul… am simțit nevoia asta foarte acut cu 10 ani în urmă cu ocazia nefericitului furt al miliardului, astfel am ajuns la proteste. Zilele astea s-ar putea să se întâmple lucruri mai grave, s-ar putea să ne alegem cu un furt de țară. Toate aceste partide unite în „Alternativa” sau socialiștii trebuie să înțeleagă că ei vor fi complici la un furt de țară, iar Putin are nevoie de Moldova, nu pentru a o încorpora în imperiu, ci pentru ca să deschisă un al doilea front ”, și-a explicat Constantin Cheianu participarea în alegeri.

Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari a declarat că deși acesta a lipsit din spațiul public, a fost alături de Guvern și a făcut expertiză pentru reformele care s-au făcut.

„Atunci când mergem în alegeri, facem bilanțul anilor care s-au scurs și nu trebuie să ne oprim în procesele care au început și trebuie duse până la capăt. Tocmai de aceea, am acceptat propunerea PAS de a face parte din următorul mandat. Să construiești o casă, poate dura unul-doi ani, să pregătești un copil de școală, poate dura șase-șapte ani, dar să pui pe picioare o țară, ia mai mult timp. Trebuie să continuăm ce am început”, a declarat Marcel Spătari, de la tribuna PAS.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova se vor desfășura pe data de 28 septembrie 2025.