Cântăreața Pink a oprit un concert în Australia după ce o femeie din public a intrat în travaliu

Concertul lui Pink de la Sydney, Australia, a avut parte de o surpriză dulce când o fană ar fi intrat în travaliu în timpul spectacolului scrie NBC.

O înregistrare video postată pe rețelele de socializare a surprins momentul în care cântăreața a făcut o pauză în spectacolul său de vineri seară de la Allianz Stadium din Moore Park, după ce fanii au alertat-o că o femeie aflată în față avea nevoie de asistență medicală, potrivit postului local 7News.

„Este emoționant”, a spus Pink în videoclip. „Chiar nu știu ce să spun. … Mult noroc. O să fie grozav”.

Pink a comentat ulterior momentul într-o postare pe Instagram.

„A fost o zi umedă!!!!! Fie că plouă, fie că e soare- noi suntem aici”, a scris ea, referindu-se la ploaia torențială din timpul spectacolului ei. „Am ajutat la aducerea pe lume a unui copil, am găsit un nou baton de ciocolată preferat- Jamo și-a făcut debutul, iar eu am supraviețuit întregii mele familii. De asemenea, am dat flash-uri mulțimii pe drumul de întoarcere la cabina de probă. Din greșeală. Cred că din greșeală. Sunt atât de fericită că sunt aici!!!!!!”.

Aceasta este a doua oară când un fan a intrat în travaliu în timpul turneului pe stadioane „Summer Carnival” al lui Pink. În iulie, o spectatoare de la concert, Angela Mercer, a intrat în travaliu la un spectacol din Boston și a mers la spital pentru a naște, a relatat E! News.