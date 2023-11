Articol elogios în Variety despre actrița romă Alina Șerban / Ea își pregătește debutul în regia de lungmetraj, „I Matter” / Șerban: Vreau să transform ceea ce înainte era durere, singurătate și întuneric în lumină și unitate

Când actrița romă devenită regizor Alina Șerban se gândește la viața ei, care a pornit dintr-un mediu sărac din București și a devenit o forță aclamată și revoluționară pe scenă și pe ecran, o descrie ca fiind „o poveste urbană a Cenușăresei”. O recenzie de la unul dintre primele sale spectacole de teatru, spune ea, o rezumă cel mai bine: „Actrița romă învinge șansele”, scrie Variety.com

Ca artistă cu multiple fațete, Șerban și-a dedicat viața și cariera pentru a reîncadra povestea despre comunitatea ei marginalizată. În prezent, ea își pregătește debutul în regia de lungmetraj, „I Matter”, o poveste profund personală despre o tânără romă care studiază pentru a deveni actriță și care, confruntată cu amenințarea de a fi dată afară din orfelinatul ei, trebuie să se confrunte brusc cu realitatea de a se descurca singură în viață.

„I Matter” se numără printre proiectele prezentate săptămâna aceasta la Forumul de coproducție Crossroads, care are loc între 5 și 9 noiembrie, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Salonic. Scris și regizat de Șerban, filmul este produs de Ada Solomon de la microFILM din București, ale cărei credite recente includ „Nu te aștepta la prea multe de la sfârșitul lumii”, filmul lui Radu Jude, câștigător la Locarno, și „Bad Luck Banging sau Loony Porn”, câștigător al Ursului de Aur la Berlinale 2021.

„I Matter” se bazează pe scurtmetrajul cu același nume din 2021, al cărui parcurs în festivaluri a inclus New Directors/New Films, prestigiosul festival organizat anual de Film Society of Lincoln Center și Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMA). În el, o studentă romă săracă, dar promițătoare, este nevoită să își depășească nesiguranța și temerile, confruntându-se în același timp cu rasismul și prejudecățile la o școală de teatru din București.

Scurtmetrajul lui Șerban – ca și aclamata sa operă de teatru – a fost inspirat de o copilărie petrecută în sărăcie în București, unde s-a confruntat zilnic cu discriminarea împotriva romilor, profund înrădăcinată în societatea românească. Experiența, spune ea, a avut un impact profund și de durată asupra capacității sale de a crede în ea însăși.

„Îmi amintesc că îmi doream să fiu mai albă. Îmi amintesc că nu mă potriveam. Îmi amintesc că am fost respinsă, făcută să simt că eram inferioară”, spune ea. Cu toate acestea, încă de la o vârstă fragedă, Șerban și-a folosit imaginația ca mijloc de evadare, visând la posibilități mai mari decât cele pe care i le oferea lumea sărăcăcioasă din jurul ei. „Nu am acceptat soarta. Nu am acceptat realitatea care mă înconjoară ca fiind ceva ce trebuie să am toată viața mea”.

Până când a devenit primul membru al familiei sale care a absolvit liceul, Șerban trăia în grija serviciilor de protecție a copilului din România, într-un orfelinat de stat din București. Ea a fost acceptată la Academia de Artă Teatrală și Cinematografică din oraș, unde spune că rasismul cu care se obișnuise în viața de zi cu zi a fost însoțit de un sentiment de privilegiu de clasă din partea colegilor ei înstăriți.

„Am crezut că nu merit să fiu acolo pentru că nu am făcut vioară. Nu făceam balet. Nu aveam părinți în domeniul artelor”, spune ea. A fost o perioadă dificilă. Mama ei – pe care o descrie ca fiind „stâlpul” și „lumina ei călăuzitoare” – era încarcerată, iar când tatăl ei a murit, Șerban nu a avut bani pentru a-i face o înmormântare adecvată. „Viața mea era în fărâme”, spune ea. „A trebuit să mă salvez singură – să înțeleg că nimeni nu va veni să mă salveze”.

În scurt timp, tocmai asta a făcut, nu numai că a absolvit cu o diplomă de teatru la București, dar a urmat cursurile Școlii de Arte Tisch din cadrul NYU și a obținut un masterat la Academia Regală de Artă Dramatică din Londra. Când s-a întors în România, a montat un aclamat spectacol individual despre călătoria vieții sale. Până la împlinirea vârstei de 30 de ani, scrisese și pusese în scenă o serie de piese de pionierat care susțineau o perspectivă radicală, feministă și romă.

În scurt timp, Șerban și-a îndreptat energia către ecran, jucând alături de Benedict Cumberbatch într-un rol secundar în serialul BBC „The Last Enemy”, iar mai târziu a obținut primul ei rol principal în filmul „Singură la nunta mea”, al regizoarei Marta Bergman, care a jucat în sidebarul ACID de la Cannes în 2018.

Pentru interpretarea sa din drama germană „Gypsy Queen”, de Hüseyin Tabak, în anul următor, Șerban a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Premiile Sindicatului actorilor germani. Ea a apărut recent în filmul „Housekeeping for Beginners”, de Goran Stolevski, care a avut premiera în secțiunea Orizonturi a Festivalului de Film de la Veneția. Focus va distribui filmul în Statele Unite, iar Universal Pictures se va ocupa de distribuția internațională.

Ea și-a făcut debutul ca regizor în 2020 cu scurtmetrajul „Letter of Forgiveness”, primul film despre sclavia romilor scris și regizat din punctul de vedere al unei femei rome.

Cu primul ei lungmetraj, Șerban vrea să își canalizeze luptele într-un film care să aducă o perspectivă îndrăzneață și proaspătă asupra experienței romilor – și care să servească, de asemenea, drept sursă de inspirație pentru alții. „Vreau să transform ceea ce înainte era durere, singurătate și întuneric în lumină și unitate. Vreau să le dau putere tinerilor cu care lucrez, tinerilor care împărtășesc același trecut, tinerilor care sunt în pericol și care trec prin aceeași teamă”, spune ea. „Vreau să le insuflu convingerea că ei contează”.”

Ea continuă: „Nu în ultimul rând, într-o lume plină de povești exotice despre romi, dar foarte puține spuse din perspectiva noastră, „I Matter”, sper că va prezenta umanitatea fetelor rome – va crea și va revendica un spațiu pentru noi.”

