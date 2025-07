VIDEO Tadej Pogacar, marele favorit, a căzut pe finalul etapei a 11-a din Turul Franței

Tadej Pogacar, principalul favorit la câștigarea Turului Franței, a suferit o căzătură pe finalul etapei a 11-a. Slovenul s-a ridicat, a terminat etapa și a asigurat că „totul este ok”.

Grupul din care făcea parte Tadej (și în care se aflau toți favoriții la victoria finală) a reacționat după căzătura slovenului și l-a așteptat pe acesta să revină.

După încheierea etapei, Pogacar le-a mulțumit acestora pentru gestul făcut.

Momentul în care Tadej Pogacar a căzut spre finalul etapei de miercuri

💥 THE WORLD CHAMPION GOES DOWN 💥

Tadej Pogacar is caught up in a crash… but his GC rivals wait for him to catch up in a great show of sportsmanship 🤝👏 pic.twitter.com/byEbhY5R8Q

