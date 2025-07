VIDEO Jonas Abrahamsen câștigă etapa a 11-a din Turul Franței la photofinish în fața lui Mauro Schmid / Tricoul galben rămâne la Ben Healy

Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) a câștigat, miercuri, etapa a 11-a din Turul Franței (Toulouse, 156.8 km), la photofinish, în fața lui Mauro Schmid (Jayco), după 3h 15′ 56”.

Campionul mondial Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a căzut urât cu 4 km înainte de finish, lovindu-se la umăr, dar nu a pierdut timp, fiind așteptat, iar unul dintre cei care au oprit grupul a fost chiar tricoul galben Ben Healy. Slovenul a garantat oamenilor că este ok la finalul etapei și a mulțumit grupului pentru că a fost așteptat.

💥 @TamauPogi has crashed but the group of other favorites is waiting for him.

💥 @TamauPogi a chuté mais le groupe des autres favoris l’attend.#TDF2025 pic.twitter.com/wfrc5t6bLI

