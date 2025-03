Arestarea unei imigrante ilegale, ridiculizată de Casa Albă: “A plâns când a fost arestată”

Contul X al Casei Albe a transformat fotografia arestării unei femei care „a intrat ilegal în Statele Unite” și „a fost condamnată anterior pentru trafic de droguri” într-o imagine animată demnă de Studio Ghibli din Japonia, scrie Le Figaro.

Casa Albă a publicat vineri un comunicat în care anunța arestarea în Philadelphia a Virginiei Basora-Gonzalez, „o infractoare străină deportată anterior, condamnată pentru trafic de fentanil”, care „a intrat ilegal în Statele Unite”. Această informație ar fi putut părea banală, dacă nu ar fi existat o imagine demnă de un anime de Miyazaki, în care se vede un bărbat cu o șapcă de camuflaj încătușând-o pe traficantă, care plânge în hohote. Această imagine a fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale ChatGPT, dezvoltată de Open AI.

„A plâns când a fost arestată”, a comentat Casa Albă.

🇺🇸Virginia Basora-Gonzalez, a previously deported alien felon convicted of fentanyl trafficking, was arrested by @ICEgov in Philadelphia after illegally reentering the U.S.

She wept when taken into custody (picture attached). pic.twitter.com/qwTpCgTRu9

— The White House (@WhiteHouse) March 18, 2025