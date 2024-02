Apple Vision Pro: Cum a prezis Familia Simpson apariția căștilor de realitate virtuală

În trecut, celebrul serial american „The Simpsons” a prezis alegerea lui Donald Trump, succesul ceasurilor conectate și învestirea lui Kamala Harris. Dar a prezis, de asemenea, în mod profetic, era realității virtuale și toate excesele sale? În cel de-al doilea episod al sezonului 28, difuzat în 2016, locuitorii orașului fictiv Springfield se plimbă pe străzi, toți echipați cu dispozitive de realitate virtuală. Domnul Burns este văzut ciocnindu-se de un stâlp de iluminat, iar o femeie în vârstă cade într-o gură de canal, scrie Le Figaro.

