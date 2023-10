Apartamentul din Crimeea al soției lui Zelenski a fost vândut de ruși, la licitație, cu 470.000 de dolari

Autoritățile ruse de ocupație au vândut la licitație un apartament din orașul Ialta (Crimeea) aparținând Olenei Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cu un preț de 470.000 de dolari, scrie cotidianul ucrainean Pravda, care citează canalul Telegram Crimeainform.

„Proprietatea situată în așezarea Livadia (Ialta), pe strada Baturin, clădirea 44 A, apt. 501 cu o suprafață de 119,5 m2 a fost scoasă la licitație.

Prețul de pornire al lotului a fost de 24.642.000 de ruble (263.586 de dolari americani – n.r.), pasul de licitație a fost de 1.232.000 de ruble. La licitație au fost prezenți doi participanți-persoane fizice din Moscova. Ca rezultat, Iulia Kalnițkaia a propus 43,124 milioane de ruble (459.954 de dolari americani), iar câștigătoarea Olga Lipovetskaia – 44,356 milioane de ruble (470.651 dolari americani).”

The Crimean govt has finely decided what to do with #Zelensky ‘s mansion…

It will be put up for auction, the money will go to help Russian fighters, the speaker of the Crimean parliament said.

Wife Olena Zelenska purchased house near the resort city of Yalta in 2013 pic.twitter.com/SA4aq4PCww

— White Don (@don570don570) May 24, 2023