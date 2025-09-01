Antrenor demis în Bundesliga după doar două etape: Erik ten Hag, dat afară de Leverkusen
Bayer Leverkusen l-a demis pe Erik ten Hag după doar două etape disputate din Bundesliga, prima ligă de fotbal a Germaniei. Tehnicianul olandez venise în vara acestui an pe banca tehnică a „aspirinelor” în locul lui Xabi Alonso, plecat între timp la Real Madrid.
„Această decizie nu a fost uşor de luat. Nimeni nu dorea să se ajungă aici. Dar ultimele săptămâni au arătat că nu era posibil să se formeze o nouă echipă performantă cu această componenţă”, a explicat directorul sportiv al lui Leverkusen, Simon Rolfes.
„Credem cu tărie în calitatea echipei noastre şi vom face tot posibilul pentru a trece la următoarele etape ale dezvoltării noastre într-o nouă configuraţie”, a adăugat Rolfes.
Leverkusen a cedat în prima etapă cu Hoffenheim (1-2) pe propriul teren, iar în a doua a remizat, scor 3-3, cu Werder Bremen în weekendul recent încheiat.
După două etape, Bayer se găsește pe locul 12 în ierarhia din Bundesliga.
În vârstă de 55 de ani, Erik ten Hag a pregatit-o pe Ajax Amsterdam în perioada 2017-2022, iar mai apoi a avut parte de un mandat ratat pe banca tehnică a celor de la Manchester United (iunie 2022 – octombrie 2024).
🚨 EXCLUSIVE: Erik ten Hag has just been SACKED by Bayer Leverkusen.
Decision made by the club’s hierarchy this morning and manager informed right now. pic.twitter.com/WjraNnhntA
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Bayer 04 Leverkusen has parted ways with head coach Erik ten Hag with immediate effect.
Training will be taken over by the assistant coaching staff for the time being. pic.twitter.com/aKrEtySB46
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 1, 2025
