Antrenor demis în Bundesliga după doar două etape: Erik ten Hag, dat afară de Leverkusen

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Bayer Leverkusen l-a demis pe Erik ten Hag după doar două etape disputate din Bundesliga, prima ligă de fotbal a Germaniei. Tehnicianul olandez venise în vara acestui an pe banca tehnică a „aspirinelor” în locul lui Xabi Alonso, plecat între timp la Real Madrid.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Această decizie nu a fost uşor de luat. Nimeni nu dorea să se ajungă aici. Dar ultimele săptămâni au arătat că nu era posibil să se formeze o nouă echipă performantă cu această componenţă”, a explicat directorul sportiv al lui Leverkusen, Simon Rolfes.

„Credem cu tărie în calitatea echipei noastre şi vom face tot posibilul pentru a trece la următoarele etape ale dezvoltării noastre într-o nouă configuraţie”, a adăugat Rolfes.

Leverkusen a cedat în prima etapă cu Hoffenheim (1-2) pe propriul teren, iar în a doua a remizat, scor 3-3, cu Werder Bremen în weekendul recent încheiat.

După două etape, Bayer se găsește pe locul 12 în ierarhia din Bundesliga.

În vârstă de 55 de ani, Erik ten Hag a pregatit-o pe Ajax Amsterdam în perioada 2017-2022, iar mai apoi a avut parte de un mandat ratat pe banca tehnică a celor de la Manchester United (iunie 2022 – octombrie 2024).

🚨 EXCLUSIVE: Erik ten Hag has just been SACKED by Bayer Leverkusen. Decision made by the club’s hierarchy this morning and manager informed right now. pic.twitter.com/WjraNnhntA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025