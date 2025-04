Antonescu: Nu a fost împroprietărit nimeni, dezvoltatori imobiliari, rechini despre care vorbeşte Nicuşor Dan

Candidatul Alianţei ”România Înainte”, Crin Antonescu, i-a răspuns, miercuri, contracandidatului său, Nicuşor Dan, care l-a acuzat că a permis ca zone din Parcul Herăstrău şi din zona Arcul de Triumf să ajungă la dezvoltatori imobiliari, afirmând că a semnat nişte titluri de proprietate pentru că aşa era legal şi că prin acestea nu au fost împroprietăriţi dezvoltatori imobiliari, transmite Agerpres.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a acuzat, miercuri, că prin acte „ilegale” semnate de Crin Antonescu, pe vremea când era ministru al Tineretului şi Sportului, terenuri din Parcul Herăstrău şi din zona Arcul de Triumf au ajuns la dezvoltatori imobiliari.

„Cred că e normal ca domnul Nicuşor Dan, în cursul acestei campanii, să spună ce vrea să facă el ca preşedinte al României, dacă va fi ales în următorii cinci ani. Numărul doi, despre situaţia din 1999, secolul trecut, mileniul trecut, am vorbit în repetate rânduri în calitate de ministru al Sportului. Am semnat pentru că trebuia să semnez, aşa era legal, nişte titluri de proprietate. Ştiu că există demnitari, de exemplu primarul general al Capitalei care refuză să semneze atunci când ar fi obligat să o facă. Dar asta este problema lor. Eu am respectat legea, nu au fost cedate, nu a fost împroprietărit nimeni din dezvoltatori imobiliari, rechini sau alte animale despre care vorbeşte Nicuşor Dan, ci o societate BTT, care avea un patrimoniu care se formase cu mult înainte şi care, sigur, după aceea a trecut, din câte am înţeles, dar mult după aceea, prin alte aventuri judiciare, chestiune care nu mai este treaba mea”, a afirmat Crin Antonescu, într-o conferinţă de presă.

El a mai adăugat că, în opinia sa, în această campanie electorală candidaţii ar trebui să vorbească despre proiectele pe care le au pentru România „şi, eventual, în cazul domnului Nicuşor Dan, proiectele pentru Bucureşti, pentru că totuşi a primit un vot masiv şi a primit şi un referendum ca să se ocupe de Bucureşti”.

Nicuşor Dan a afirmat miercuri, într-o conferinţă de presă, cu privire la zona din Parcul Herăstrău, că, în anul 1999, Crin Antonescu, în calitate de ministru al Tineretului şi Sportului, a semnat un certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru societatea BTT. Nicuşor Dan a precizat că aceste acte au fost declarate ulterior ilegale în 2008 de Tribunalul Bucureşti şi în 2015 definitiv de Curtea de Apel Bucureşti.

În cazul Ştrandului Tineretului, a susţinut Nicuşor Dan, există două acte semnate de Crin Antonescu în calitate de ministru al Tineretului şi Sportului, prin care aceste terenuri au ieşit din domeniul public al statului.