VIDEO/UPDATE Polițiștii l-au luat la audieri pe Tudor Duma, zis „Maru”, presupusul dealer de droguri al tânărului mort în București / Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei supradoze în cazul bărbatului găsit mort / Procurorii DIICOT s-au sesizat din oficiu pentru trafic de droguri

UPDATE 20:35

După mai multe ore în care casa i-a fost percheziționată, tânărul Tudor Duma, zis „Maru” – suspectat că era dealerul de droguri al băiatului care a murit în Capitală – a fost luat de polițiști și dus la audieri.

UPDATE 18:16 Înainte de perchezițiile polițiștilor, tânărul Tudor Duma, zis „Maru” – suspectat că era dealerul de droguri al băiatului care a murit în Capitală – a stat de vorbă cu jurnaliștii, spunând că regretă anturajul de prieteni care l-au tras „în jos”. El a fost anchetat și în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul drogat care a cauzat cumplitul accident mortal din 2 Mai. Maru le-a spus jurnaliștilor că s-a lăsat de droguri și de alte dependențe după ce a stat în arest 14 luni.

Tudor Duma, zis „Maru”: Credeți-mă, eu și împreună cu mai mulți tovarăși de-ai lui (băiatul găsit mort) am încercat să-l aducem pe drumul cel bun…Am încercat să-l aduc pe drumul cel bun în sensul că i-am zis, băi, uite, nu e ok așa, nu e ok să te postezi în niște ipostaze șocante, nu e ok să devii viral prin faptul că mai ai puțin și mori…

Reporter: Ce consumase în seara aia înainte să vină la tine? Avea vreo afecțiune psihică?

Maru: Nu știu să vă zic sigur, din câte am înțeles are ADHD și mai multe… Știu că avea niște medicamente la el, în seara când a venit la mine, avea o cutiuță plină cu medicamente. Nu știu dacă a consumat din acele medicamente dar erau destul de multe, în sensul că avea o cutiuță plină…Eu nu am văzut să fi consumat din ele…

Reporter: Și videoclipurile alea cu lingura când pare că tu îi prepari o doză?

Maru: Nu știu despre ce videoclip e vorba, eu n-am văzut videoclipul…

Reporter: Aici, în garaj părea…

Maru: Există o grămadă de videoclipuri cu mine și cu mai multă lume în diferite ipostaze, care ies când se întâmplă vreo nenorocire de asta.

Reporter: Nu e ciudat că ești implicat în mai multe nenorociri?

Maru: Ce să vă spun… dacă eu am ales să stau în jurul unor astfel de persoane?

Reporter: Îți pare rău că ai un astfel de anturaj?

Maru: Da, îmi pare foarte rău pentru că am ales să dau încă o șansă unor persoane care clar mă trăgeau în jos. Și vă recomand tuturor tinerilor care aveți anturaje de genul, chiar dacă voi credeți că ați putea să-i aduceți pe drumul cel bun, nu puteți, pentru că în primul rând familiile unor copii de genul, apropiații copiilor de genul, dacă ei nu reușesc n-o să reușești nici tu ca prieten al lui.

Uite, și eu am trecut prin foarte multe experiențe de genul, m-am confruntat cu cele mai grele dependendențe și am refuzat să primesc orice fel de ajutor și m-am lăsat în momentul în care am fost arestat. După 14 luni de arest, când am văzut ce înseamnă pe bune greul, să nu ai nimic și să nu fie nimeni alături de tine, atunci am realizat că „stop”, trebuie să îmi refac viața. Eu zic că toată lumea care se uita la lucrurile astea, aveți șansa să nu ajungeți până acolo, pentru că uitați ce se întâmplă, oamenii mor de la chestiile astea, oamenii ajung la închisoare de la chestiile astea, de ce să fiți și voi în locul lor, de ce să nu vă ascultași părinții, de ce să nu cereți ajutor de specialitate..

Despre Rareș, tânărul mort:

Maru: Eu, când a venit la mine, am văzut că se simțea destul de ok, până la un moment dat când a început să se comporte ciudat. La ,mine nu s-a mai drogat. Nu pot să-mi dau seama ce a mai consumat în seara respectivă pt că multe substanțe acționează asemănător, în momentul în care faci o supradoză sunt foarte multe posibilități, mai ales că am văzut că avea mai multe substanțe, posibil să le fi combinat…Nu știu cine e Victoria, am aflat acest nume prin intermediul internetului, din ceva grup…

UPDATE ora 16.40: Procurorii DIICOT și poliția au descins miercuri la domiciliul lui Tudor Duma, zis „Maru”, suspectat că ar fi dealerul de droguri al tânărului mort, potrivit informațiilor G4Media. Autoritățile fac percheziții. ”Maru”, cunoscut ca fiind dealer al lui Vlad Pascu, tânărul care a ucis cu maşina la 2 Mai doi tineri şi a rănit alţi trei, a fost condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru trafic de droguri.

Articol inițial: Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca tânărul în vârstă de 20 de ani mort într-o locuinţă din Sectorul 2 al Capitalei să fi decedat în urma unei supradoze. Criminaliştii fac cercetări în acest caz, pentru a stabili împrejurările exacte ale morţii tânărului, iar procurorii DIICOT s-au sesizat din oficiu pentru trafic de droguri urmat de moartea victimei, transmite News.ro.

„Cu referire la imaginile şi informaţiile apărute în spaţiul public privind decesul unui tânăr de 20 de ani, din Bucureşti, miercuri, 16 aprilie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală s-au sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc şi mare risc care a avut ca urmare moartea victimei”, precizează Biroul de Informare şi Relaţii Publice al DIICOT.

Potrivit procurorilor, cercetările sunt efectuate in rem, iar această etapă a procesului penal nu înseamnă formularea unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci instituie „cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă şi completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluţii legale şi temeinice”.

Poliţia Capitalei a informat că marţi, 15 aprilie, Secţia 8 Poliţie a fost sesizată, prin apel 112, că la o adresă din Sectorul 2 s-ar afla o persoană decedată. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţişti din cadrul subunităţii şi un echipaj de prim-ajutor, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de 20 de ani.

Astfel, au fost solicitaţi poliţiştii din cadrul Serviciului Omoruri, care au preluat cercetările la faţa locului, iar în urma examinării medico-legale nu au fost constatate urme de violenţă.

Potrivit unor informaţii neconfirmate oficial, tânărul ar fi apărut într-un live pe Tiktok, în care acesta s-ar fi aflat, în ziua anterioraă, într-o locuinţă alături de o tânără şi de Tudor Duma, zis „Maru”, cunoscut ca fiind dealer al lui Vlad Pascu, tânărul care, în 19 august 2023, a ucis cu maşina, la 2 Mai, doi tineri şi a rănit alţi trei. În filmarea respectivă tânărul de 20 de ani apare întins, ca şi când s-ar simţi rău.

Conform unor surse citate de Digi 24, el ar fi fost luat din acea locuinţă de către mama sa şi dus apoi acasă. Aceleaşi surse precizează că bărbatul ar fi fost găsit inconştient în locuinţă de către fratele său, care a sunat la 112.

Tânărul de 20 de ani găsit mort ar fi făcut parte din anturajul lui Vlad Pascu, tânărul care a intrat cu maşina într-un grup de pietoni, în 19 august 2023, în apropiere de 2 Mai, omorând doi studenţi şi rănind grav alţi trei tineri. Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină. Potrivit unor surse din anturajul său, acesta l-ar fi avut ca dealer de droguri pe „Maru”.

Trimis în judecată în octombrie 2023, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, Vlad Pascu a fost condamnat, în primă instanţă, în 31 ianuarie 2025,la zece ani de închisoare de Judecătoria Mangalia.