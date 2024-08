ANALIZĂ De ce și-a pierdut suflul campania lui Trump

Candidatul republican pentru Casa Albă, fostul președinte Donald Trump, a pierdut din avantajele pe care le avea în urmă cu doar câteva săptămâni în fața democratului Joe Biden, fiind forțat în prezent să-și recalibreze campania ca să facă față Kamalei Harris și valului de entuziasm care o însoțește pe nominalizata de facto a Partidului Democrat. Team Trump pare să fi luat prin surprindere de mobilizarea fără precedent a democraților în jurul lui Harris și încă nu știe cum să răspundă acesteia.

Ce s-a schimbat

În urmă cu mai puțin de o lună, campania prezidențială a lui Donald Trump era pe val: republicanul domina majoritatea sondajelor de opinie în fața lui Joe Biden, controla un partid unificat care la Convenția Națională Republicană de la Milwaukee (Wisconsin) l-a desemnat în mod oficial nominalizatul formatiunii pentru președinția Statelor Unite și beneficia de un mesaj electoral disciplinat ce-l ținea la respect pe președintele Biden.

După o tentativă de asasinat eșuată împotriva lui la un miting din Pennsylvania, Trump a apărut ca liderul unui partid determinat să câștige și încrezător că alegătorii îi vor sprijini viziunea pentru viitorul Americii.

În cea mai mare parte a anului 2024, Trump și campania sa au fost o mașinărie electorală bine unsă, construită aproape exclusiv pentru a-l critica pe Biden ca fiind un președinte și un candidat “slab, eșuat și necinstit.” Potrivit sondajelor realizate până la renunțarea de către Biden la cursa pentru Biroul Oval, mesajele republicanului funcționau.

Înainte de a renunța la cursa prezidențială și după performanța sa dezastruoasă în timpul dezbaterii din iunie, Biden pierdea în fața lui Trump în fiecare stat cheie, la nivel național și la votul popular. Cursa pentru Casa Albă părea așadar decisă în favoarea lui Trump.

În ultimele două săptămâni însă, lucrurile s-au schimbat dramatic, a scris NPR.

Intrarea vicepreședintei Kamala Harris în cursa electorală în calitate de noua candidată democrată i-a eliminat lui Trump avantajele pe care le avea în sondaje, i-a dat peste cap mesajele și i-a forțat campania, construită pentru a lupta împotriva lui Biden, să se recalibreze și să încerce să răspundă în mod eficient atacurilor democrate.

De când Harris i-a luat locul lui Biden (impusă de liderii partidului, în ciuda faptului că ea nu a câștigat niciun fel de alegeri în interiorul formațiunii de stânga americane), sondajele sugerează că ea nu are aceleași vulnerabilități sau vibrații negative ca Biden, în ciuda faptului că este vicepreședintele său și a fost criticată constant pentru nerealizările actualei administrații americane.

În plus, Harris beneficiază din plin de ajutorul majorității organizațiilor de presă de peste ocean, care o acoperă cu articole pozitive, îi evidențiază agenda progresivă și îi ignoră aproape complet gafele și nerealizările din mandatul de vicepreședintă a SUA.

Nu este de mirare că, în aceste condiții, Harris a luat un ușor avans față de Trump în mai multe sondaje naționale publicate în ultima săptămână, inclusiv un sondaj NPR/PBS News/Marist, care o arată pe democrată cu un avans de 3 puncte în fața republicanului, datorită creșterii entuziasmului alegătorilor de stânga.

De asemenea, Harris îl devansează pe fostul președinte republican în statele cheie Michigan, Wisconsin și Pennsylvania, potrivit unui nou sondaj New York Times/Siena College.

Ancheta de opinie a constatat că Harris îl conduce pe Trump cu 50% la 46% în rândul alegătorilor probabili din toate cele trei state, deși aceste rezultate se află în marja de eroare a sondajului. Alegătorii probabili reprezintă un subset al întregului grup de alegători înregistrați chestionați.

La rândul său, agregatorul de sondaje RealClearPolitics o arăta pe Harris în fața lui Trump duminică, cu 47,6% la 47,1%, în timp ce republicanul conduce la votul electoral și în statele swing.

Confruntat cu un scenariu electoral modificat, campania lui Trump a avut nevoie de ceva timp pentru a-și da seama ce strategie ofensivă să folosească împotriva lui Harris.

Mesajul principal a rămas consecvent, exploatând pozițiile politice ale Partidului Democrat în ceea ce privește imigrația și vulnerabilitățile de securitate de la granița dintre SUA și Mexic, amplificate de implicarea nereușită a lui Harris în abordarea problemei.

Și, totuși, ceva nu mai merge bine pentru campania lui Trump. Analiștii au încercat să descopere unde s-au produs scurcircuitele și dacă Trump este pe care să piardă niște alegeri pe care părea că le va câștiga în mod facil.

Vești proaste

În săptămânile de când Biden a renunțat forțat la cursa electorală, campania lui Trump a fost afectată de mai multe știri negative – uneori create din proprie inițiativă – care au umbrit mesajele împotriva noului său adversar democrat.

De exemplu, când Trump a apărut luna trecută la o conferință a National Association of Black Journalists (Asociația Națională a Jurnaliştilor Negri), el a susținut că Harris “a devenit neagră” pentru a obține un avantaj politic, deși inițial ea susținut că are rădăcini asiatice.

La un miting masiv din Atlanta săptămâna trecută, atacurile personale ale lui Trump asupra popularului guvernator republican al Georgiei, Brian Kemp, au dominat discursul său mai mult decât criticile la adresa democraților.

De asemenea, postările lui Trump pe rețelele de socializare și discursurile de la aceste evenimente au devenit mai ambigue, mai dezarticulate și mai pline în nemulțumiri în comparație cu cele la începutul ciclului electoral, când vârsta și performanțele slabe ale lui Biden au pus adesea în umbră sondajele care indicau că mulți alegători credeau că Trump este și el prea bătrân pentru a candida din nou.

Atacurile sale legate de rasa lui Harris, obsesia cu numărul participanților de la mitingurile electorale și alte remarci controversate aduc aminte de prima sa canidatură la prezidențiale, cea din 2016, cred analiștii. Dar, de data aceasta, Trump nu mai este un candidat necunoscut și fără experiență, care valorifică furia și sentimentul anti-establishment pentru a trece peste un adversar nepopular, a scris NPR. Datele problemei sunt acum complet diferite.

NPR a dat ca exemplu mitingul de vineri din Montana, singurul miting pe care Trump l-a ținut săptămâna trecută, un eveniment de susținere a candidatului republican la Senatul din stat, Tim Sheehy. Ziariștii au scris că liderul conservator a vorbit timp de aproape două ore, în mare parte despre nemulțumirile sale personale și exprimându-și opiniile despre cursa prezidențială.

Într-un semn al noii linii de atac a campaniei sale împotriva lui lui Harris, Trump a prezentat două compilații video cu declarațiile anterioare ale lui Harris, una descriindu-o pe democrată ca fiind prea progresistă în opiniile ei cu privire la poliție, restricțiile asupra armelor și asistența medicală. În cea de-a doua înregistrare video, republicanul a luat peste picior declarațiile făcute de democrată, dând de înțeles că aceasta nu este suficient de inteligentă pentru a fi președinte.

În acest context, Sheehy a vorbit doar zece minute.

Alte aspecte negative

NPR a scris că ultimele trei săptămâni au fost martorele reeditării mai multor aspecte ale campaniei lui Trump din 2016 pe care unii alegători nu le-au plăcut, iar republicanii au considerat că nu au fost la fel de utile.

De exemplu, spre deosebire de 2016, Trump nu a organizat atâtea mitinguri în statele swing, care vor decide alegerile, sau în statele roșii, care sunt fiefuri republicane. De la începutul lunii iulie, Trump a organizat un total de opt mitinguri electorale, plus Convenția Națională Republicană. În 2016, în același interval de timp, Trump a luat parte la 22 de mitinguri.

Într-o conferință de presă desfășurată joi, la casa sa din Mar-a-Lago, Trump a spus că este concentrat pe alte tipuri de campanie, dincolo de demonstrațiile electorale la scară largă și că nu trebuie să facă campanie atât de mult. Când a fost întrebat de ce nu organizează la fel de multe mitinguri, el a crticat “întrebarea stupidă” pusă de jurnaliști.

“Pentru că mă aflu în frunte cu mult,” a spus el. “Și pentru că las convenția lor (a democraților) să treacă și fac campanie multă. Realizez cantități uriașe de înregistrări aici, avem reclame la un nivel pe care nu cred că l-a mai făcut cineva vreodată. În plus, în anumite cazuri, vă văd pe mulți dintre voi în camera în care vă vorbesc la telefoane, vorbesc la radio, vorbesc la televizor.”

Trump a folosit, de asemenea, conferința de presă de la Mar-a-Lago pentru a ataca inteligența lui Harris și pentru a se lăuda cu audiența de la mitingurile sale, susținând că mai mulți oameni au participat la mitingul său din 6 ianuarie 2021 decât la celebrul miting “Am un vis” al lui Martin Luther King Jr. (Potrivit paginii de internet a NAACP – National Association for the Advancement of Colored People, mai mult de un sfert de milion de oameni au participat la istoricul March on Washington din 28 august 1963, în cadrul căruia MLK jr. a rostit discursul său I Have a Dream despre justiție socială. Detalii aici

Trump a mai spus că va lua parte la o dezbatere cu Harris pe 10 septembrie, o confruntare găzduită de ABC.

Dezbaterea sa anterioară împotriva lui Biden a fost un factor cheie în eforturile de a-l determina pe președintele democrat să-și încheie campania pentru un al doilea mandat. NPR a scris că, de data aceasta, dezbaterea televizată dintre Harris și Trump ar putea zgudui din nou cursa pentru Casa Albă într-un moment important, mai ales că Trump nu mai este favoritul clar al competiției.

Comentatorii americani cred că una dintre explicațiile prezenței mai reduse a lui Trump în campanie este aceea că strategii republicani au decis să-l folosească mai mult pe vicepreședintele său, J.D. Vance. Astfel, deși Trump nu a fost la fel de activ în campania electorală, senatorul de Ohio a avut mai multe apariții în săptămâna trecută în regiunea Midwest, unde i-a atacat constant pe Harris și pe alesul ei pentru postul de vicepreședinte, guvernatorul de Minnesota, Tim Walz.

Vance a folosit aparițiile media de la întâlnirile cu alegătorii locali pentru a compara politicile republicane privind imigrația, inflația și criminalitatea cu cele promovate de democrați. În plus, el a desființat-o constant pe Harris și agenda ei eșuată.

“Kamala Harris a fost un dezastru în calitate de vicepreședinte al acestei țări, astfel încât oriunde merge, urmează haosul și incertitudinea,” a spus el în Philadelphia. “Avem un război în Europa, avem un război în Orientul Mijlociu care amenință să scape de sub control, avem haos pe piețele financiare mondiale. Tot ceea ce atinge Kamala Harris a fost un dezastru și trebuie să o dăm afară din guvernul Statelor Unite, nu să-i oferim o promovare.”

Trump, în corzi?

Degringolada actuala a campaniei lui Trump a fost remarcată și de New York Times, o publicație cunoscută pentru atitudinea sa critică la adresa republicanului.

Într-un material recent, ziarul a scris că oamenii din preajma acestuia văd “un candidat zguduit de pe locul său, dezorientat de noul său concurs cu Kamala Harris și nesigur de cum să o atace.”

În fața entuziasmului care o înconjoară pe Harris, Trump a răspuns cu “o eroare neforțată după alta în timp ce se străduiește să ajungă la un argument eficient și consistent de folosit împotriva ei.”

Liderul republican “a găsit schimbarea (lui Biden cu Harris) bulversantă, spun cei care interacționează cu el. Trump se simțise confortabil făcând campanie împotriva unui președinte în funcție în vârstă de 81 de ani care se străduia să navigheze scările, gândurile și propozițiile. Deodată, el se trezește într-o cursă împotriva unei femei de culoare cu aproape 20 de ani mai tânără, una care a făcut deja istorie și care atrage mulțimi mari și entuziasmate.”

Potrivit publicației liberale, Trump s-a aflat în mijlocul a șapte săptămâni pline de evenimente: un atentat asupra vieții sale, alegerea unui coleg de cursă electorală, o convenție de nominalizare, retragerea lui Biden din competiție, intrarea unui nou rival dinamic, o potențială amenințare de asasinare iraniană împotriva lui și noi protocoale de securitate care au dat un sentiment de adăpost proprietăților sale, mai mult decât oricând de când se afla la Casa Albă.

De asemenea, pentru prima dată în viața politică a lui Trump, adversarul său a primit o acoperire media mai susținută decât el. Mai mult decât atât, acoperirea mediatică a lui Harris a fost în mare parte pozitivă.

NY Times a scris că, la aproape trei săptămâni de când a devenit adversara sa democrată, Trump și campania lui încă se luptă să stabilească cum să o definească pe Harris, cu ce mesaj să o atace și cum să o poreclească.

El a numit-o inițial “Laffin’ Kamala,” batjocorindu-i râsul, înainte de a trece prin alte epitete, inclusiv “Crooked”, o insultă pe care o folosise atât împotriva lui Hillary Clinton, cât și a lui Biden. În ultimul timp, Trump a favorizat porecla de Crazy Kamala.”

În plus, Trump a fost adesea într-o dispoziție proastă în ultimele săptămâni, au scris ziariștii americani. El a numit-o “răutăcioasă” pe Harris la emisiunea “Fox & Friends” și o “cățea” în privat, potrivit declarațiilor făcute de două persoane care au auzit remarca cu diferite ocazii. (“Acesta nu este limbajul pe care președintele Trump l-a folosit pentru a o descrie pe Kamala și nu este modul în care campania ar caracteriza-o,” a spus un purtător de cuvânt al lui Trump.)

Cum a răspuns Team Trump la materialul din NY Times? Un purtător de cuvânt al republicanului, Brian Hughes, a spus că Trump “continuă să conducă o campanie câștigătoare și a construit o mișcare concentrată pe a face națiunea noastră din nou mare.”

Un alt purtător de cuvânt al fostului președinte, Steven Cheung, a insistat că Trump a prezentat “o viziune pozitivă” pentru țară care contrastează cu “politicile periculos de liberale” ale lui Biden și Harris.

Concluzia. În acest moment, Trump pare pe poziții defensive. Surprins de entuziamsul campaniei lui Kamala Harris, republicanul nu știe cum să-i răspundă adecvat. După multe luni în care a dominat cursa pentru Biroul Oval, Trump este în corzi.

Unii comentatori au notat însă că nu este prima data când Trump e în dificultate. De fiecare dată când a fost confruntat cu crize – politice, legale, electorale – republicanul și-a revenit. Va reuși însă și de data aceasta să se ridice și să pună cu botul pe labe un adversar dinamic și entuziast, care se bucură de susținerea presei, a giganților tehnologici și a unor sponsori generoși ce vor să oprească cu orice preț revenirea lui Trump la Casa Albă? Vom afla răspunsul în cele mai puțin de trei luni rămase până la alegeri.

Surse: NPR, New York Times, RealClearPolitics, naapc.org