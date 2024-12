Alibaba marchează o pierdere de 1,3 miliarde de dolari prin vânzarea magazinelor Intime (Yintai)

Alibaba Group Holding Ltd. a fost de acord să își vândă afacerea de magazine universale Intime, un lanț de magazine universale, către Youngor Fashion Co. pentru aproximativ 1 miliard de dolari, într-o mișcare de renunțare la activele considerate neesențiale, relatează Bloomberg.

Tranzacția, în valoare de 7,4 miliarde de yuani și anunțată marți, confirmă un raport anterior al Bloomberg News. Gigantul chinez de comerț electronic va înregistra o pierdere de 9,3 miliarde de yuani (1,3 miliarde de dolari) din investiția inițială în Intime. Achiziția din 2017 a fost o încercare de a integra comerțul online cu cel offline într-o afacere unificată.

În cursul acestui an, Alibaba a contactat mai mulți potențiali cumpărători pentru Intime, în timp ce compania căuta să își eficientizeze operațiunile, au declarat persoane familiarizate cu situația.

Odată lider dominant în comerțul electronic din China, Alibaba se confruntă acum cu dificultăți în creștere, pe fondul concurenței tot mai puternice din partea unor rivali precum PDD Holdings Inc. și ByteDance Ltd. Sub conducerea cofondatorului Eddie Wu, care a preluat rolul de director executiv cu mai bine de un an în urmă, compania a fost nevoită să își regândească strategia, consolidându-și afacerile de bază și concentrând investițiile în domeniile cu cea mai mare creștere. În prezent, Alibaba integrează operațiunile sale de comerț electronic domestic și internațional sub conducerea lui Jiang Fan și vinde treptat participațiile considerate neesențiale.

Integrarea comerțului online cu cel offline a fost o strategie centrală în perioada fostului CEO Daniel Zhang, compania investind miliarde de dolari pentru modernizarea retailerilor fizici precum Sun Art Retail Group Ltd. și Suning.com Co. Totuși, în ultimii ani, Alibaba a discutat mai puțin despre acest concept și a luat în considerare vânzarea diviziei de magazine Intime încă din februarie.

Datele publicate luni arată că vânzările totale de retail din China au înregistrat cea mai lentă creștere din ultimele trei luni în noiembrie, nereușind să îndeplinească chiar și cele mai pesimiste prognoze. Aceasta indică o cerere internă în continuare slabă. Factorii de decizie din China au stabilit stimularea consumului ca prioritate principală pentru anul viitor.