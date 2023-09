Alfred Simonis, despre discursul USR din Camera Deputaților: Ar trebui să vă fie rușine, n-aveți dreptul să deschideți gura legat de sănătate

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, a declarat luni că nivelul discursului la care s-au coborât deputaţii USR în timpul dezbaterii moţiunii simple pe sănătate este „unul abject”, iar limbajul folosit de aceştia este „extrem de ruşinos”, relatează Agerpres.

„Dragi colegi de la USR, ar trebui să vă fie ruşine pentru ziua de astăzi, pentru că nivelul abject la care s-a coborât, nivelul de maidan la care unul din cei doi vorbitori pe care grupul l-a desemnat astăzi a ajuns în discurs este extrem de ruşinos. Şi mai ruşinos este că nu vă acuz pentru faptul că un individ a luat cuvântul şi a bătut câmpii pe aici, vă acuz pentru faptul că la finalul intervenţiei domniei sale l-aţi aplaudat. Ce Dumnezeu era de aplaudat la prostiile şi inepţiile pe care acest individ le-a proferat de la tribuna Parlamentului? Stimaţi colegi, pe vremuri despre USR se ştia în Parlament un lucru, şi anume faptul că USR minte cu talent. Inventaţi tot felul de poveşti, le construiaţi, dar aveau o coerenţă, chiar dacă erau minciuni. Să vii să vorbeşti de la tribuna Parlamentului de faptul că nu e Ciolacu prezent în sală, niciun prim ministru nu a fost niciodată prezent la nicio moţiune a unui ministru, că nu e treaba lui să fie aici, în timp ce preşedintele USR, Cătălin Drulă, semnatar al moţiunii, e absent”, a spus Simonis la dezbaterea moţiunii simple pe sănătate din Camera Deputaţilor.

El a adăugat că reprezentanţii USR au vorbit în timpul dezbaterii pe moţiune despre familie şi au adus atacuri la persoană, chestiuni care nu au nicio legătură cu moţiunea.

„Ce fel de logică are să vorbeşti despre familie, despre atacuri la persoană, despre nişte mizerii fără sens la o moţiune care putea să aibă o logică şi o coerenţă şi o dezbatere sănătoasă? Nu înţeleg, să vorbeşti de declaraţia de avere a unui ministru în timp ce preşedintele tău de partid a vândut nişte acţiuni cumpărate cu 1.000 de euro, le-a vândut cu 2 milioane de euro în timp ce era ministru şi voi vorbiţi de declaraţii de avere. Nu numai că nu are nicio noimă, dar v-aţi pierdut vâna aia pe care o aveaţi la începuturi în Parlament. Dragii mei, să fii userist şi să vorbeşti despre sănătate înseamnă ori să fii masochist, ori să te comporţi ca un asasin care te întorci de fiecare dată să îţi vezi victima la locul crimei. Voi chiar nu aveţi dreptul moral să deschideţi gura pe sănătate. În timpul guvernării dumneavoastră zeci de mii de suflete s-au pierdut în pandemie şi voi vorbiţi de sănătate. Sub voi România a numărat peste 500 de morţi pe zi, sub voi românii mureau arşi în spitale sau în TIR-uri improvizate prin curţile spitalelor, sub voi românii erau scoşi pe tărgi în toiul nopţii şi aruncaţi pe stradă ca nişte animale”, a afirmat Simonis.