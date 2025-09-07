G4Media.ro
Alex Marquez se impune în duelul fraților și câștigă Marele Premiu al Cataloniei

Alex Marquez, câștigător al cursei Marelui Premiu al Spaniei la MotoGP
Sursa foto: Captură video

Alex Marquez se impune în duelul fraților și câștigă Marele Premiu al Cataloniei

Sportz7 Sep

Alex Marquez (Gresini), plecat din pole, s-a impus într-un duel al fraților, duminică, la Barcelona, în Marele Premiu al Cataloniei, și i-a luat fața fratelui său mai mare, Marc (Ducati), oprind cronometrul după 40:14.093.

După ce a cedat conducerea la start fratelui său Marc (Ducati), a revenit în frunte în turul 4, cu o frânare reușită în primul viraj. A reușit apoi să-și păstreze mereu avansul, mărind ritmul de fiecare dată când rivalul său încerca să accelereze, iar Marc a terminat la diferență de 1.740.

Acest succes îi permite să reducă ușor diferența din clasamentul mondial. Cu 182 de puncte avans, Marc Márquez nu va avea o primă minge de meci la Misano, săptămâna viitoare, la GP-ul statului San Marino, potrivit L’Equipe.

Este cea de-a doua victorie a sezonului pentru Alex, după cea de la Jerez.

Restul plutonului a fost lăsat la peste patru secunde de cei doi lideri. Enea Bastianini și-a confirmat revenirea în formă, aducând primul podium pentru KTM Tech 3 de la cel obținut în Thailanda anul trecut. Italianul a avut câștig de cauză în fața lui Pedro Acosta, pilot oficial KTM, care pornise cu un pneu moale pe spate și a plătit pentru această alegere în a doua parte a cursei.

Fabio Quartararo (Yamaha) a terminat pe locul cinci, la 14 secunde diferență de lider.

Campionul en-titre la piloți, Jorge Martin (Aprilia), a închis top zecele (+18.492).

Cursa de sprint a fost câștigată de Marc sâmbătă. Odată cu sprintul, Ducati s-a încoronat campioană la constructori cu șapte etape înainte de finalul sezonului.

