Aflat la un exercițiu, un echipaj al Forțelor Aeriene Române a identificat o tânără rănită într-o zonă greu accesibilă din Masivul Ceahlău

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O tânără, în vârstă de 18 ani, aflată în stare medicală critică, a fost identificată în zona greu accesibilă a Vârfului Toaca de către un detașament de elicoptere al Forțelor Aeriene, în cursul unei activități de zbor de instrucție cu specific de căutare-salvare (SAR) și evacuare medicală (MEDEVAC).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform informațiilor transmise de Forțele Aeriene Române, echipajul militar a acționat prompt, acordând primul ajutor tinerei, care prezenta simptome severe de lipotimie (tegumente palide, transpirații abundente, respirație greoaie) și anemie, fiind incapabilă să se deplaseze.

Pacienta, cetățean român, a fost imobilizată pe targă, coborâtă în siguranță de pe versant și transportată până la o cabană din proximitate, unde a fost predată echipei Salvamont, sosită în sprijin.

„Intervenția, realizată în afara scenariului planificat de instrucție, a demonstrat profesionalismul și disponibilitatea militarilor români de a acționa eficient în sprijinul populației civile, chiar și în condiții dificile de teren”, informează Forțele Aeriene Române.