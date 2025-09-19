Află strategii eficiente pentru campanii cu influenceri (Parteneriat)

Industria marcom trece prin transformări majore, iar influența creatorilor de conținut este mai puternică ca oricând. Pentru a înțelege direcția în care se îndreaptă acest fenomen, profesioniștii din marketing și comunicare se întâlnesc la Influencer Marketing Conference, pe 26 septembrie 2025, la Hotel Marshal Garden din București.

Evenimentul aduce pe scenă speakeri consacrați din companii renumite, gata să prezinte cele mai recente tendințe, tactici de succes și exemple de campanii cu rezultate măsurabile.

Printre vorbitorii acestei ediții se numără: Vivienne Hödl (Business Director, Ketchum Austria), Andreea Lupu(Strategy & Innovation Director, Starcom România), Daniel Ciripan (Content Creator, Dan Has The Munchies), Andrei Puiu (Senior Influencers Relationship Manager, Bitdefender), Rodica Mihalache (Data Intelligence Lead, Publicis Groupe), Sorin Amzu (Marketing Manager, Flaminjoy), Ana Nicolae (Head of Communication, Avon), Irina Folea (Corporate Communications & CC PR, Samsung Romania), Gabriel Eremia (Marketing & PM Director, Beko East Europe), Adina Vlad (Managing Partner, Unlock), Nicoleta Iancu (Communication Director, GRF+), Octavian Gheorghe (Academy Director & Trainer, GMP Academy), Florin Grozea (Founder, MOCAPP) si Ariana Stănescu (Digital Manager, Golin România).

Conferința reprezintă o oportunitate unică pentru practicieni de a afla noutăți direct de la experți, de a descoperi instrumente și tactici noi și de a învăța cum să construiască parteneriate valoroase cu influenceri de top.

Ziua se va încheia cu o sesiune specială adresată creatorilor de conținut. Aceasta va oferi răspunsuri clare la întrebări practice precum: ce trebuie să știe înainte de a colabora cu brandurile, cum pot construi parteneriate de succes și ce modele de remunerare funcționează în economia creatorilor. Prezentările vor fi un ghid util pentru toți cei care își doresc să-și consolideze poziția în industrie și să atragă colaborări relevante.

„Dacă lucrezi în marcom, Influencer Marketing Conference este locul unde trebuie să fii. Este spațiul în care descoperi idei noi, perspective inedite și informații valoroase, toate menite să te ajute să crești impactul campaniilor tale. Într-o industrie care se reinventează permanent, conferința îți oferă avantajul de a fi mereu cu un pas înainte.”, spune Cristian Manafu, organizatorul evenimentului.

Detalii despre vorbitorii invitați și agenda evenimentului sunt disponibile pe www.influencermarketing.ro.

Influencer Marketing Conference 2025 este un eveniment organizat de Evensys, în parteneriat cu Lidl România, Starcom România, Bitdefender, Banca Transilvania, AQUA Carpatica, Heineken, Flaminjoy și Davidoff Café.