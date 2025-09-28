„Aduceţi-i acasă acum”/ Mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv pentru un acord care să permită eliberarea ostaticilor din Gaza

Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă seară la Tel Aviv pentru a cere un acord care să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, cu două zile înainte de întâlnirea prevăzută între premierul Benjamin Netanyahu, relatează AFP.

Manifestanţii au desfăşurat un banner uriaş pe care se putea citi: „Toţi ostaticii, aduceţi-i acasă acum”, în timp ce se adunau în Piaţa Ostaticilor din Tel Aviv.



„Singurul lucru care poate împiedica prăbuşirea în abis este un acord complet şi global care să pună capăt războiului şi să-i aducă acasă pe toţi ostaticii şi pe soldaţi”, a declarat Lishay Miran-Lavi, soţia lui Omri Miran, aflat încă în captivitate în Gaza.



Adresându-se direct preşedintelui american, ea l-a îndemnat să îşi folosească „influenţa asupra prim-ministrului Netanyahu”. „Prelungirea acestui război nu face decât să îl expună pe Omri şi pe ceilalţi ostatici unui pericol şi mai mare”, a spus ea.



Ronen Ohel, al cărui frate, Alon Ohel, este încă reţinut în Gaza, i-a cerut de asemenea lui Netanyahu să încheie un acord de încetare a focului. „Fără scrisori, fără declaraţii, fără întârzieri. Există acum o oportunitate, există un moment în care puteţi alege să fiţi un lider”, a spus el.



Ministrul israelian de extremă dreapta responsabil cu securitatea naţională, Itamar Ben Gvir, l-a avertizat pe Netanyahu cu privire la încheierea unui acord. „Domnule prim-ministru, nu aveţi mandatul de a pune capăt războiului fără înfrângerea totală a Hamasului”, a scris el pe X.



Netanyahu, care nu mai dispune de o majoritate absolută în Parlament, depinde de aliaţii săi de extremă dreapta.



Aceştia refuză orice acord de eliberare a ostaticilor cu Hamas şi pledează pentru continuarea războiului până la anihilarea mişcării islamiste palestiniene, al cărei atac fără precedent asupra Israelului din 7 octombrie 2023 a declanşat războiul din Gaza.