Un student IT-ist stabilit în China s-a trezit la 6:00 pentru a…

sursa foto: Minister Externe Republica Moldova

Un student IT-ist stabilit în China s-a trezit la 6:00 pentru a ajunge la Ambasada Republicii Moldova să voteze

28 Sep
În Chin, primul vot în cadrul alegerilor pentru Republica Moldova a venit din partea unui student IT-ist, stabilit la Beijing.
„S-a trezit la ora 6:00 ca să vină să-și îndeplinească datoria de cetățean”, a transmis Ministerul de Externe al Republicii Moldova cu mențiunea că studentul Marin a fost primul votant la secția din China,
„ Prin acest gest, a fost inaugurat oficial procesul electoral pentru cetățenii noștri din diaspora. Le mulțumim tuturor compatrioților care, indiferent de distanțe aleg să-și exercite dreptul la vot  și îi așteptăm cu drag pe toți moldovenii din străinătate la urne”, precizează Ministerul.

