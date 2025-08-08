Administraţia Trump va deschide un centru de detenţie pentru migranţi la baza militară Fort Bliss

Statele Unite vor deschide un centru de detenţie cu capacitatea de a găzdui până la 5.000 de migranţi la baza militară Fort Bliss, situată în apropierea graniţei cu Mexicul, a anunţat joi Pentagonul, informează vineri agenția de știri AFP.

Preşedintele american Donald Trump a făcut din combaterea imigraţiei ilegale o prioritate absolută de la revenirea sa la putere şi a promis să expulzeze milioane de persoane aflate în situaţie neregulamentară.

Sosirea migranţilor din Mexic l-a determinat, de asemenea, pe preşedinte să declare „stare de urgenţă” la graniţa de sud a SUA.

„De la mijlocul lunii iulie am început să lucrăm la crearea unui centru de detenţie la Fort Bliss”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Pentagonului, Kingsley Wilson.

De atunci, lucrările au început pentru o capacitate iniţială de primire de 1.000 de migranţi ilegali. Această capacitate ar urma să fie atinsă până la mijlocul lunii august sau la sfârşitul acestei luni, conform sursei citate, transmite Agerpres.

„Vom termina construcţia pentru 5.000 de locuri de cazare în săptămânile şi lunile următoare”, a adăugat Kingsley Wilson.

Condiţiile de detenţie din centrele americane pentru migranţi au stârni îngrijorare, ONG-ul Human Rights Watch (HRW) publicând un raport în luna iulie în care avertiza asupra unor „practici abuzive” în trei centre de reţinere din Florida.

HRW descrie celule supraaglomerate, cu frig extrem şi migranţi care dorm pe jos sub lumini fluorescente aprinse continuu, lipsiţi de igienă de bază.

Mai devreme în cursul acestui an, executivul preşedintelui Trump anunţase deja un proiect de centru de detenţie pentru 30.000 de migranţi la baza militară de la Guantanamo, enclavă americană situată pe insula Cuba. Un obiectiv care este încă departe de a fi atins. Conform datelor analizate de AFP, în medie, doar 22 de persoane au fost deţinute acolo zilnic în luna iunie.