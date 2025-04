Administrația Trump închide Centrul de Implicare Globală (R-FIMI): 30 de persoane concediate / Marco Rubio: acest birou, care a costat contribuabilii peste 50 de milioane de dolari pe an, a cheltuit milioane de dolari pentru a reduce la tăcere și a cenzura

Departamentul de Stat al SUA i-a concediat pe toți cei 30 de angajați cu normă întreagă de la Centrul de Implicare Globală, cunoscut sub numele de R-FIMI, a eliminat toate cele 50 de posturi cu normă întreagă și a transmis Congresului o notificare prin care a pus capăt existenței acestei structuri și finanțării de 65 de milioane de dolari.

Secrtarul de stat Marco Rubio a anunțat oficial „închiderea Biroului de combatere a manipulării și interferenței informațiilor străine (R-FIMI) al Departamentului de Stat, cunoscut anterior sub numele de Centrul de angajament global (GEC)”.

„Libertatea de exprimare a fost o piatră de temelie a ceea ce înseamnă să fii cetățean american. Timp de secole, Statele Unite au servit drept o rază de speranță pentru milioane de oameni din întreaga lume. Cu toate acestea, în ultimul deceniu, persoane din America au fost calomniate, concediate, acuzate și chiar încarcerate pentru simplul fapt că și-au exprimat opiniile. Aceasta nu este o Americă pe care Părinții noștri fondatori ar recunoaște-o.

Este responsabilitatea fiecărui oficial guvernamental să depună eforturi continue pentru a păstra și proteja libertatea americanilor de a-și exercita libertatea de exprimare. Acesta este motivul pentru care astăzi anunț închiderea Biroului de combatere a manipulării și interferenței informațiilor străine (R/FIMI) al Departamentului de Stat, cunoscut anterior sub numele de Centrul de angajament global (GEC). Sub administrația anterioară, acest birou, care a costat contribuabilii peste 50 de milioane de dolari pe an, a cheltuit milioane de dolari pentru a reduce la tăcere și a cenzura în mod activ vocile americanilor pe care ar fi trebuit să îi servească. Acest lucru este antitetic față de principiile pe care ar trebui să le susținem și este de neconceput că se întâmplă în America. Asta se termină astăzi. Sub administrația președintelui Trump, vom lucra întotdeauna pentru a proteja drepturile poporului american, iar acesta este un pas important în continuarea îndeplinirii acestui angajament”, a transmis Rubio într-un comunicat oficial.