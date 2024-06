Actorul Will Smith a lansat o piesă rap, prima după 7 ani

Actorul Will Smith, impulsionat de succesul de la începutul acestei luni al noului său film „Bad Boys: Ride or Die”, a lansat vineri o piesă rap, prima după 7 ani, transmite News.ro.

În single-ul intitulat „You Can Make It”, Will Smith vorbeşte despre cum l-a pălmuit pe Chris Rock la gala Oscar din 2022. „Believe me, they tried to bleed Will Smith/ In the rear view I see adversity was the gift”, cântă el.

„You Can Make It” a fost produsă în colaborare cu corul Sunday Service, care a lucrat la albumul „Jesus Is King” al lui Kanye West, şi cu cântăreaţa Fridayy. Will Smith va interpreta piesa duminica aceasta, la BET Awards.

Pentru prima dată de la altercaţia sa cu Chris Rock, actorul şi cântăreţul va reveni pe scenă la această ceremonie, care recompensează personalităţile afro-americane din domeniul divertismentului.

Discret de la incidentul pălmuirii, Will Smith a fost invitat de J. Balvin să cânte la Coachella în aprilie. Împreună au interpretat „Men In Black”, un hit de pe coloana sonoră a blockbusterului din 1997 care a contribuit la consacrarea sa.