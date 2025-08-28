Actorul Toma Caragiu, numit cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti la o sută de ani de la naşterea sa

Actorul Toma Caragiu a fost numit post mortem cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti, la o sută de ani de la naşterea sa, transmite Agerpres.

Consilierii locali au aprobat, joi, în şedinţă ordinară, proiectul de hotărâre care prevede acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Ploieşti, post mortem, actorului Toma Caragiu.

Diploma i-a fost înmânată directorului Teatrului „Toma Caragiu” din Ploieşti, Mihaela Rus, care a mulţumit în numele artiştilor şi al memoriei marelui actor, anunţând şi că a luat legătura cu un nepot al acestuia căruia îi va înmâna titlul.

„Acordarea titlului reprezintă o recunoaştere a valorii sale şi o restituire morală pe care comunitatea ploieşteană o datorează unuia dintre cei mai de seamă fii ai săi. Având în vedere importanţa personalităţii actorului Toma Caragiu, precum şi legătura sa profundă cu municipiul Ploieşti, acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Ploieşti post mortem este pe deplin justificată”, se arată în referatul de aprobare ataşat proiectului.

Conform sursei citate, actorul Toma Caragiu, născut la data de 21 august 1925, şi-a legat formarea şi începuturile carierei artistice de municipiul Ploieşti. Provenit dintr-o familie stabilită aici în copilăria sa, el a fost format intelectual şi artistic în şcolile ploieştene, inspirându-se din viaţa şi spiritul oraşului.

După absolvirea Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti (1951), Toma Caragiu a revenit la Ploieşti, unde, începând cu anul 1953, a activat la Teatrul de Stat. Prezenţa sa pe scena ploieşteană a contribuit decisiv la creşterea calităţii spectacolelor şi la consolidarea instituţiei teatrale locale. Publicul ploieştean l-a adoptat cu entuziasm, iar prin talentul şi profesionalismul său, actorul a devenit o figură centrală a vieţii culturale a oraşului.

Chiar şi după transferul său la Teatrul de Comedie din Bucureşti (1957), Toma Caragiu a păstrat o legătură constantă cu Ploieştiul, evocând în numeroase rânduri faptul că umorul şi spiritul comunităţii ploieştene i-au servit drept sursă de inspiraţie artistică.

„Toma Caragiu a ridicat nivelul artistic al Teatrului din Ploieşti şi a creat o legătură durabilă între instituţie şi public, iar prin cariera sa naţională, a arătat că Ploieştiul este un centru de cultură şi a subliniat rădăcinile sale în oraş”, se mai arată în document.