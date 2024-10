Active Watch: Geoană nu este victima unei acţiuni de kompromat, ci este artizanul unei acţiuni standard de kompromat îndreptată împotriva unor jurnalişti care şi-au făcut meseria. Reacţia sa este ”total inadecvată, jignitoare” la adresa jurnaliştilor

Mircea Geoană nu este victima unei acţiuni de kompromat, ci, dimpotrivă, este artizanul unei acţiuni standard de kompromat îndreptată împotriva unor jurnalişti care şi-au făcut meseria, afirmă Active Watch, ca reacţie la acuzaţiile lansate de candidatul independent la Preşedinţie la adresa jurnaliştilor care au realizat ancheta privind legăturile unui coordonator al campaniei sale, fostul primar de sector Rareş Mănescu, cu un om de afaceri rus, propagandist al Moscovei. ”Fără o reacţie credibilă la adresa faptelor expuse de investigaţia jurnalistică, domnul Geoană şi staff-ul său de campanie au ales să atace jurnaliştii, cu scopul de a decredibiliza investigaţia. Este o situaţie în care “hoţul strigă hoţii””, subliniază Active Watch, transmite News.ro.

”Candidatul Geoană nu este victima unei acţiuni de kompromat, ci, dimpotrivă, este artizanul unei acţiuni standard de kompromat îndreptată împotriva unor jurnalişti care şi-au făcut meseria şi au expus fapte care vizează direct echipa de campanie a domnului Geoană”, notează Active Watch într-o postare pe pagina de Facebook.



Conform Active Watche, dovezile prezentate de investigaţia la care au contribuit şi Atilla Biro – atacat de Mircea Geoană – împreună cu publicaţia pe care o conduce, context.ro, pot fi compromiţătoare pentru Geoană.



”Fără o reacţie credibilă la adresa faptelor expuse de investigaţia jurnalistică, domnul Geoană şi staff-ul său de campanie au ales să atace jurnaliştii, cu scopul de a decredibiliza investigaţia. Este o situaţie în care “hoţul strigă hoţii”, domnul Geoană apelând la informaţii false vehiculate de entităţi media dubioase din Bulgaria pentru a contracara faptele documentate şi probate de reputaţi jurnalişti de investigaţie”.



Organizaţia apreciază că reacţia lui Mircea Geoană este ”total inadecvată, jignitoare la adresa jurnaliştilor şi inadmisibilă din partea unui candidat la cea mai înaltă funcţie a statului”.



”Suntem convinşi că un politician cu asemenea vastă experienţă politică cunoaşte foarte bine care este rolul presei într-o societate democratică. Cerem domnului Geoană să îl şi respecte”, conchide Active Watch.



Mircea Geoană a anunţat joi, la depunerea candidaturii sale pentru funcţia supremă în stat, referindu-se la ancheta jurnalistică privind legăturile unui coordonator al campaniei sale, fostul primar de sector Rareş Mănescu, cu un om de afaceri rus, propagandist al Moscovei, că s-a adresat instituţiilor statului român specializate şi structurilor aliate care se ocupă de aceste subiecte pentru a investiga, până la ultimul detaliu, ceea ce a numit „operaţiunea de compromitere” care îl vizează şi care este, conform lui Geoană din„ manualul de operare al FSB”. El susţine că şi pe plan intern „există o campanie de linşaj mediatic, programatic, pe bani publici, finanţată de partidele din această ţară”, campanie care îl vizează.



Geoană a preluat şi acuzaţii apărute în presă la adresa lui Attila Biro, unul dintre jurnaliştii Context.ro, site care a publicat ancheta.



Geoană s-a referit la ancheta jurnalistică în termeni precum„ aşa-zisă anchetă”, realizată de un„ aşa-zis jurnalist”, el spunând că ceea ce se întâmplă reprezintă pentru el „o linie roşie”.

„Aş vrea să spun câteva vorbe despre un subiect care a izbucnit în presa noastră, un subiect care a fost generat de o aşa-zisă anchetă jurnalistică internaţională sub oblăduirea şi finanţarea oligarhului Hodorkovski şi declanşată de un aşa-zis jurnalist de investigaţii, Attila Biro, acuzat în presa din Bulgaria şi din ale ţări europene că ar face parte din operaţiunea de încercare de asasinare a procurorului general al Bulgariei. Au fost două astfel de încercări. De aceea vă spun cu toată seriozitatea: acest tip de kompromat generat şi condus de la Moscova este o operaţiune de dezinformare care face parte din arsenalul de război hibrid pe care Federaţia Rusă îl declanşează împotriva democraţiilor occidentale. Despre asta vorbim azi în România”, a declarat Geoană.

Attila Biro a calificat drept fake news acuzaţia care îl vizează.



„Platforma Context.ro nu este finanţată şi nu a fost finanţată de dl. Hodorkovski. Sursele noastre de finanţare sunt publice şi la vedere. Avem ca principal finanţator Comisia Europeană prin granturi în acest moment. Dl Geoană a reluat o teorie a conspiraţiei şi un fake news grosolan care a fost condamnat de reţeaua The Organized Crime and Reporting Project. Realitatea este că jurnaliştii de la Context.ro au investigat una dintre cele mai mari operaţiuni de fraudă financiară de câteva sute de milioane de euro. În timp ce am investigat această operaţiune, o serie de publicaţii care ventilează fake news-uri în Bulgaria au inventat această teorie legată de fostul procuror general al Bulgariei. Faptele sunt că noi am investigat de ani de zile crima organizată care acţionează transfrontalier între România şi Bulgaria”, a fost reacţia lui Attila Biro, pentru Digi24.ro.