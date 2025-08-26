Nicușor Dan anunță realizarea unei strategii pentru diaspora, „cu obiective, cu bugete, cu termene de realizare” / „România nu are o strategie adevărată pentru românii din diaspora, nu are un studiu exhaustiv despre necesitățile acestor oameni”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, în discursul susținut la întâlnirea cu diplomații români acreditați în străinătate, realizarea unei strategii pentru românii diaspora, „cu obiective, cu bugete, cu termene de realizare”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Șeful statului a menționat că cele trei direcții ale politicii externe sunt: securitatea, dimensiunea economică și românii din afara granițelor.

În privința românilor din diaspora, președintele a precizat că este vorba despre o activitate care trebuie să fie și la centru, și în teritoriu.

„O spun direct: România nu are în acest moment o strategie adevărată pentru românii din diaspora, nu are un studiu exhaustiv despre necesitățile acestor oameni. MAE împreună cu Președinția, cu input de la dvs, trebuie să facem acest lucru, astfel încât să avem o strategie cu obiective, cu bugete, cu termene de realizare și mai departe va fi sarcina dvs ca parteneriatul cu românii care au ales să traiască în străinătate să fie mai eficient decât este azi”, a afirmat președintele Nicușor Dan.