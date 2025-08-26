Preşedintele Nicuşor Dan îi primeşte marţi pe diplomaţii români acreditaţi în străinătate

Preşedintele Nicuşor Dan îi va primi marţi, la Palatul Cotroceni, pe şefii de misiuni diplomatice, şefii oficiilor consulare şi directorii institutelor culturale româneşti, acreditaţi în străinătate, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, transmite Agerpres.

Potrivit programului postat pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale, primirea va avea loc la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Aceasta este prima întâlnire a şefului statului, de la preluarea mandatului acestuia, cu diplomaţii români acreditaţi în diferite ţări ale lumii, care anual, la finalul lunii august – începutul lunii septembrie, se reunesc la Bucureşti.

Ministerul Afacerilor Externe organizează, luni şi marţi, Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române (RADR2025), sub titlul „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomaţiei române”.

Evenimentul este organizat, conform tradiţiei, în apropierea Zilei Diplomaţiei Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie.