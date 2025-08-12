A zecea zi de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerul Educației / Lider sindical: Ne pregătim pentru alte zece zile, nu vom uita Guvernul României

Membrii principalelor sindicate din învățământ s-au adunat din nou, marți, 12 august, pentru ce-a de-a zecea zi de proteste față de Legea Bolojan, în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării, scrie Edupedu.ro. „Demisia” și „Jos jos jos, ministru mincinos”, „Rușine să vă fie” au fost principalele scandări și în cursul acestei dimineți, în cadrul manifestării organizate la o zi după discuții cu premierul Ilie Bolojan.

„Am intrat deja în a doua săptămână, a zecea zi de proteste. Ne pregătim pentru alte zece zile, dacă nu chiar 11 zile, tot aici la Ministerul Educației. Și, bineînțeles, nu vom uita Guvernul României. 3, 4, 5 și 8 septembrie – acțiunile vor continua”, a anunțat liderul sindical (FSE Spiru Haret) Marius Nistor la megafon, în fața manifestanților.

Pichetarea are loc la o zi după o întâlnire între liderii sindicali și premierul Ilie Bolojan. În urma acesteia, Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat pentru Edupedu.ro că „sunt foarte multe voci care ne cer să demarăm procedurile de grevă generală” și, „dacă oamenii vor decide, e posibil să se ajungă” la această formă de protest.

