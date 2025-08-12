Balenele interacționează adesea cu delfinii în joacă

Balenele şi delfinii se angajează adesea în interacţiuni jucăuşe şi prietenoase în sălbăticie, conform unui studiu publicat marţi de cercetători de la Universitatea Griffith din Australia, transmite agenţia DPA, transmite Agerpres.

Studiul, condus de cercetătorul Olaf Meynecke din cadrul „Whales & Climate Program”, a analizat 199 de interacţiuni între 19 specii de balene şi delfini în 17 ţări, pe baza unor fotografii şi înregistrări video de pe reţelele sociale şi a unor imagini filmate cu drona.

Aproximativ un sfert dintre interacţiuni au fost considerate pozitive şi reciproce. Balenele cu cocoaşă, cunoscute pentru sociabilitatea lor, au fost văzute rostogolindu-se pe o parte, expunându-şi burta sau apropiindu-se încet de delfini.

Delfinii iniţiau adesea contactul, de obicei în apropierea capului balenelor. „Se presupune că delfinii rămân în raza vizuală a balenelor pentru a fi văzuţi. Animalele se pot percepe deja reciproc prin sunete, însă contactul vizual pare să fie, de asemenea, important”, a declarat Meynecke pentru DPA.

Delfinii au fost văzuţi şi „călătorind” alături de balene, „bucurându-se în mod evident” de valul format prin deplasarea acestora, aşa cum fac oamenii când fac surf, a explicat cercetătorul.

În cazuri rare, competiţia pentru hrană a determinat balenele să semnaleze menţinerea distanţei prin lovituri de coadă. Delfinii aveau, de asemenea, tendinţa de a se distanța în timpul conflictelor dintre balene sau când erau prezenţi pui, observând îndeaproape, fără a interveni însă.

Deşi multe întâlniri erau neutre, balenele păreau adesea să se bucure de companie, ceea ce i-a determinat pe specialişti să presupună că astfel de interacţiuni ar putea avea un scop social sau cognitiv. „La fel ca oamenii, fiinţele inteligente au nevoie de faze de creativitate”, a spus Meynecke, sugerând că aceste interacţiuni ar putea reprezenta o formă de joacă socială şi de divertisment.