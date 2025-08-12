Mircea Abrudean (PNL): Coaliția nu e suspendată. România are acum nevoie de echilibru şi de stabilitate, nu de încrâncenări, nu de supărări

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marţi că România are nevoie acum de echilibru şi de stabilitate, nu de „încrâncenări şi supărări”, iar deblocarea activităţii coaliţiei de guvernare nu poate fi făcută decât prin dialog, transmite Agerpres.

Abrudean a fost întrebat ce va face PNL în condiţiile în care liderul PSD a anunţat că nu mai participă la şedinţele coaliţiei până când nu va fi gata un anumit pachet de măsuri guvernamentale.

„Eu cred că se poate lucra la pachetul 2 cu PSD la masă şi cu întreaga coaliţie la masă, aşa cum a fost agreat de la început. PNL lucrează la acest pachet privind eliminarea privilegiilor. Este una din măsurile esenţiale pe care premierul Bolojan le-a promovat încă de la preluarea mandatului, prevăzute în programul de guvernare. Deci, nu văd o problemă aici sau vreo vreo lipsă de coagulare între priorităţile PSD şi ale PNL, având în vedere că PNL a venit cu eliminarea privilegiilor şi cu reducerea cheltuielilor statului încă de la început. Cred că e nevoie de dialog în continuare, iar PNL este deschis dialogului, cu siguranţă. Poate e nevoie de o comunicare mai bună în coaliţie, cu siguranţă lucrurile astea se pot regla pe parcurs şi cred că e nevoie, în primul rând, de echilibru şi de stabilitate. De asta are nevoie România, nu de încrâncenări, nu de supărări”, a spus Abrudean la Senat.

El a menţionat că nu există altă formulă de deblocare a discuţiilor din coaliţie decât prin dialog.

„Pot exista discuţii, chiar dacă nu în mediul formal al coaliţiei, între liderii coaliţiei, între domnul Bolojan, domnul Grindeanu, alături de liderii USR şi UDMR, chiar dacă nu se întâlnesc în formatul oficial al şedinţelor săptămânale ale coaliţiei, care sunt şi ele esenţiale şi extrem de importante, în aşa fel încât să se reia acest cadru formal şi să se meargă înainte, pentru că România are nevoie de soluţii, nu de încrâncenări”, a afirmat acesta.

Mircea Abrudean a precizat că nu se poate spune că în acest moment coaliţia este „suspendată”, pentru că ea funcţionează în Parlament.