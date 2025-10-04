G4Media.ro
A murit actorul Remo Girone, celebrul personaj Tano Cariddi din serialul italian ”Caracatița”

A murit actorul Remo Girone, celebrul personaj Tano Cariddi din La Piovra (Caracatița), un serial TV de mare succes din anii 90, transmite agenția italiană ANSA. 

Actorul avea 76 de ani și a încetat din viață subit în casa din München, unde locuia împreună cu soția sa, Vittoria.

S-a născut pe 1 decembrie 1948 la Asmara, în Eritreea, din părinți italieni care se mutaseră acolo.

La treisprezece ani s-a întors să locuiască la Roma, dar începuse deja să joace în teatru, în spectacole mici, unde talentul său nu a rămas neobservat. În teatru avea să prefere să-și exprime cel mai bine calitățile actoricești, deși ficțiunea TV avea să-l facă popular.

Se poate spune, mai arată agenția citată, că a fost, fără îndoială, una dintre primele vedete ale acestei noi forme televizate, când în 1987 a intrat în distribuția serialului La piovra 3 în rolul șefului răutăcios, dar plin de nuanțe,

Gaetano ‘Tano’ Cariddi, rol pe care l-a jucat până în seria a șaptea, unde a apărut doar pe scurt.

Multe au fost ulterior interpretările sale în seriale de televiziune, de la Lo scialo (1987), la Una vittoria (1988) de L. Perelli, Dalla notte all’alba (1991) de Cinzia TH Torrini, la Carlo Magno (1993) de Clive Donner, de la Morte di una strega (1995) de Cinzia TH Torrini, la Dio vede e provvede (1996), Fantaghirò 5 (1996), Morte di una ragazza perbene (1999), L’elefante bianco (1998) de Gianfranco Albano, Il Grande Torino (2005), Questa è la mia terra (2006) și apoi în serialul Diritto di difesa (2004).

Deși a lucrat mult în teatru, a apărut adesea și în emisiuni de varietăți datorită popularității sale și a frecventat fără întrerupere marele ecran. De la primul său rol principal pentru Marco Bellocchio în Il gabbiano, la rolul lui Enzo Ferrari în Le Mans – La grande sfida (Marea Provocare), trecând prin Benvenuto presidente (Bun venit, președinte!) cu Claudio Bisio, transmite ANSA.

