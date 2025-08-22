A început sezonul ambroziei: Garda de Mediu avertizează primăriile să ia măsuri / Peste 5% din populația României este alergică la polenul de ambrozie

La Garda de Mediu Mureș au fost înregistrate mai multe sesizări privind prezența ambroziei, dar cele mai multe sesizări au fost greșite și au indicat o altă plantă. Comisarii Gărzii au descoperit și că nu toate terenurile infestate cu ambrozie au fost luate în evidență la primăriile implicate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Deținătorii nu au fost notificați, motiv pentru care nu pot fi nici amendați, dacă nu distrug planta, a explicat pentru Radio Târgu Mureș comisarul șef al Gărzii de Mediu Mureș, Szekely Annamaria.

„Avem sesizările în scris, pe care ni le trimit cetățenii și, când ne deplasăm la fața locului, constatăm că, de fapt, nu este vorba despre ambrozie, ci despre alte specii. Avem însă și sesizări care într-adevăr sunt fondate, aproximativ 40% din sesizările pe care le-am primit.

Am constatat că într-adevăr era vorba despre ambrozie”, spune oficialul.

Garda de Mediu a lansat un nou apel către primării și pentru deținătorii de terenuri să se implice în combaterea plantei, mai ales că lunile august-septembrie reprezintă lunile cu cel mai mare risc de alergii cauzate de polenul ambroziei.

„Obligația primăriilor începe de primăvară, când răsar plantele, și ar trebui să identifice terenurile pe care se găsește specia și tot ei ar trebui să notifice deținătorii acestor terenuri, să îngrijească terenurile, să le cosească înainte ca planta să ajungă la înflorire, pentru că de fapt, polenul de ambrozie provoacă alergiile. Primăriile, de obicei nouă ne declară că nu găsesc terenuri care să fie infestate cu ambrozia. Ne-am dus să ne verificăm și am găsit terenuri unde primăriile au declarat că nu există, dar de fapt am găsit terenul pe care am găsit și ambrozie”, spune Szekely Annamaria.

Majoritatea primăriilor nu tratează serios problema ambroziei și profită de procedurile stufoase și neclare care tergiversează luarea soluțiilor.

La Târgu Mureș există un angajat care identifică zone cu probleme, dar, deocamdată, nu s-au înregistrat sesizări din partea cetățenilor, a arătat pentru Radio Târgu Mureș purtătorul de cuvânt al Primăriei, Cristina Pruteanu.

„Municipiul are un specialist care verifică anual terenurile municipale până la data de 31 octombrie, pentru a constata eventualele suprafețe afectate de această buruiană alergenă. Până în prezent, nu au fost depuse sesizări cu privire la existența ambroziei pe terenuri publice sau private ale municipiului. În același timp, se desfășoară periodic lucrări de cosire și întreținere a spațiilor verzi, pentru a preveni apariția problemelor. În cazul în care vor fi primite sesizări, vom interveni pentru combaterea și distrugerea plantei.”

Datele arată că peste 5% din populația României este alergică la polenul de ambrozie. Simptomele includ strănut, congestie nazală, rinoree, cefalee, ochi iritați. Polenul de ambrozie poate sa agraveze simptomele astmului și, în cazuri grave, poate provoca șoc anafilactic, cu risc de deces.