A durat zeci de ani: San Francisco instalează în sfârșit plase pentru a opri sinuciderile de pe podul Golden Gate / ”Este o plasă din sârmă de oțel inoxidabil, așa că este ca și cum ai sări într-o răzătoare de brânză”

Kevin Hines a regretat că a sărit de pe podul Golden Gate din San Francisco în momentul în care mâinile sale au eliberat balustrada și a plonjat echivalentul a 25 de etaje în Oceanul Pacific, rupându-și spatele, relateaza AP.

Hines a supraviețuit în mod miraculos tentativei sale de sinucidere la vârsta de 19 ani, în septembrie 2000, în timp ce se lupta cu tulburarea bipolară, fiind unul dintre cele aproximativ 40 de persoane care au supraviețuit după ce au sărit de pe pod.

Hines, tatăl său și un grup de părinți care și-au pierdut copiii prin sinucidere pe pod au pledat neîncetat pentru o soluție timp de două decenii, întâmpinând rezistență din partea oamenilor care nu doreau să modifice reperul iconic cu priveliștile sale superbe asupra Oceanului Pacific și a Golfului San Francisco.

Miercuri, aceștia și-au îndeplinit în cele din urmă dorința, când oficialii au anunțat că echipele au instalat plase din oțel inoxidabil pe ambele părți ale podului de 2,7 kilometri (1,7 mile).

„Dacă plasa ar fi fost acolo, aș fi fost oprită de poliție și aș fi primit imediat ajutorul de care aveam nevoie și nu mi-aș fi rupt spatele, nu mi-aș fi distrus trei vertebre și nu aș fi ajuns niciodată pe drumul pe care am fost”, a declarat Hines, care acum este un susținător al prevenirii sinuciderilor. „Sunt atât de recunoscător că un mic grup de oameni cu aceeași gândire nu a renunțat niciodată la ceva atât de important”.

Aproape 2.000 de persoane au plonjat spre moarte de când podul a fost deschis în 1937.

Oficialii orașului au aprobat proiectul în urmă cu mai bine de un deceniu, iar în 2018 au început lucrările la plasele din oțel inoxidabil cu o lățime de 6 metri (20 de picioare). Dar eforturile de finalizare a acestora au fost amânate în mod repetat până acum.

Plasele – plasate la 6 metri (20 de picioare) de la puntea podului – nu sunt vizibile de la mașinile care traversează podul. Dar pietonii care stau lângă șine le pot vedea. Ele au fost construite cu oțel inoxidabil de calitate marină, care poate rezista mediului dur care include apă sărată, ceață și vânturi puternice care învăluie adesea structura portocalie impresionantă de la gura de vărsare a golfului San Francisco.

„Avem o barieră fizică continuă de sinucidere instalată pe întreaga lungime a podului de 2,7 kilometri pe partea de est și pe partea de vest. Podul este sigilat”, a declarat Dennis Mulligan, directorul general al Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District.

Barierele funcționează deja conform destinației, a adăugat el.

Pe măsură ce proiectul se apropia de finalizare în 2023, numărul persoanelor care au sărit a scăzut de la o medie anuală de 30 la 14, decesele fiind înregistrate în locurile în care echipele nu au terminat încă de instalat barierele, a spus el.

Unii oameni au sărit totuși în plasă, iar echipele i-au ajutat apoi să iasă de acolo. O mână de persoane au sărit în ocean din plasă și au murit, a adăugat el.

Plasele au rolul de a descuraja o persoană să sară și de a reduce rata de deces a celor care încă o fac, deși aceștia vor fi probabil grav răniți.

„Este o plasă din sârmă de oțel inoxidabil, așa că este ca și cum ai sări într-o răzătoare de brânză”, a spus Mulligan. „Nu este moale. Nu este din cauciuc. Nu se întinde”.

„Vrem ca oamenii să știe că, dacă veniți aici, vă va durea dacă săriți”, a adăugat el.

Pompierii din comitatele San Francisco și Marin sunt antrenați să coboare și să salveze pe oricine sare în plase. Deocamdată, muncitorii din fierărie care întrețin podul și sunt instruiți în tehnici de salvare efectuează multe dintre salvări. Pe punte, membrii unei patrule de patrulare a podului lucrează pentru a depista persoanele care se gândesc să se sinucidă și pentru a le împiedica să se arunce. Anul trecut, ei au descurajat 149 de persoane să se arunce, a declarat Mulligan.

Oficialii podului au fost solicitați pentru prima dată să facă ceva în legătură cu sinuciderile la scurt timp după ce podul a fost deschis în urmă cu opt decenii. Dar a fost un mic grup de părinți, inclusiv tatăl lui Hines, Patrick, care a format Bridge Rail Foundation în 2006 și a făcut treaba.

Numele provine de la cererea grupului de a ridica balustrada înaltă de 4 picioare (1 metru) de-a lungul podului. Membrii săi au apărut adesea la întâlnirile de pe pod strângând în brațe fotografii mari ale celor dragi lor.

Dar o campanie de comentarii publice a arătat că majoritatea oamenilor nu doreau să ridice balustrada, deoarece ar fi blocat priveliștile superbe de pe pod.

O firmă de arhitectură a recomandat plasele pe baza succesului pe care o plasă similară l-a avut în prevenirea sinuciderilor în Berna, Elveția, unde oficialii au instalat una la o terasă populară cu vedere la un râu, a declarat Paul Muller, președintele Fundației Bridge Rail.

În 2008, oficialii podului au început să exploreze ideea de a instala plase și, după ce au ajuns la un design, oficialii au trebuit să facă rost de bani pentru a le construi. În 2014, oficialii Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District au aprobat proiectul în valoare de 76 de milioane de dolari.

Costurile de construcție au crescut la 224 de milioane de dolari, a spus Mulligan. Într-un proces intentat împotriva districtului în acel an, Shimmick Construction Co. și Danny’s Construction Co., principalii antreprenori ai proiectului, au declarat că plasele și alte lucrări pe pod ca parte a proiectului ar costa aproximativ 400 de milioane de dolari.

Modificările și defectele în proiectarea guvernamentală a plaselor și deteriorarea platformelor de întreținere a podului au ridicat prețul construcției, au declarat companiile. Antreprenorii spun că au pierdut aproximativ 100 de milioane de dolari în cadrul proiectului și au cheltuit alte 100 de milioane de dolari pentru a plăti cheltuielile și muncitorii pentru a asigura finalizarea proiectului.

„În niciun moment nu am lăsat ca litigiul sau faptul că nu am primit tot ce ni se datorează să stea în calea lucrului”, a declarat Steve Richards, directorul general al Shimmick, într-un comunicat.

„Disputa noastră este cu districtul”, a adăugat el. „Oamenii din California nu ar trebui să fie privați de plasa de siguranță din cauza comportamentului Districtului”.

O audiere cu privire la această dispută este programată pentru luna iunie. Mulligan a declarat că districtul podurilor a depus un contraproces în octombrie.

Criticii proiectului spun că se cheltuiesc o mulțime de bani pe plase pentru a descuraja persoanele care sunt hotărâte să-și pună capăt zilelor și care vor găsi pur și simplu o altă metodă de a o face.

Dar susținătorii plasei, inclusiv Bridge Rail Foundation, indică studii realizate de Universitatea Harvard și Universitatea din California, Berkeley, care arată că majoritatea supraviețuitorilor nu vor încerca să se sinucidă din nou. Ei spun că oprirea accesului ușor la mijloace letale este crucială pentru prevenirea sinuciderilor.

Dayna Whitmer, al cărei fiu, Matthew, a sărit mortal de pe podul Golden Gate în 2007, a declarat că ea crede că fiul ei, al cărui cadavru nu a fost recuperat niciodată, ar fi fost descurajat de plase.

„Mulți oameni, atunci când sunt atât de concentrați pe o metodă, nu văd nimic altceva în jurul lor”, a spus ea. „Și dacă ajung în acel punct în care nu pot să o facă, ei aruncă mâinile în sus și pleacă într-un fel. Și mă gândesc că asta este ceva ce ar fi făcut el.”