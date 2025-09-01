A cincea ediție a Festivalului Familiei, organizată de Arhiepiscopia Iașilor pe 7 septembrie
Arhiepiscopia Iașilor va organiza duminică, 7 septembrie 2025, în Parcul Expoziției din Iași, cea de-a V-a ediție a Festivalului Familiei. Evenimentul va avea loc între orele 11:00 și 19:00 și este dedicat promovării valorilor familiei.
Potrivit organizatorilor, festivalul include activități gratuite pentru copii și adulți, momente artistice și standuri ale instituțiilor și asociațiilor partenere.
Manifestarea este organizată de Arhiepiscopia Iașilor prin Departamentul Pro Vita, în parteneriat cu Primăria Iași și Ateneul Național din Iași, cu sprijinul mai multor companii și instituții media.
„La începutul istoriei omului, Dumnezeu l-a creat pe acesta bărbat și femeie. (…) Această triadă binecuvântată – tată, mamă și pruncii lor – este direcția pe care Dumnezeu a înrădăcinat-o în firea omului de la începutul existenței sale. Orice îndepărtare de la această direcție duce spre nenormalitate, nefiresc, și în cele din urmă la confuzie.
Festivalul Familiei se dorește a fi, an de an, prilej de apărare a valorilor familiei, ocazie binecuvântată de a mărturisi frumusețea legată de tată, mamă și pruncii lor și prilej pentru diferitele familii care se așează împreună, de a se cunoaște, de a se sprijini, de a merge împreună și cu greutățile, dar și cu frumusețea familiei”, a transmis Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Detalii despre program și actualizări privind evenimentul sunt disponibile pe site-ul provitaiasi.ro și pe paginile de social media Pro Vita Iași.
