80 de miliarde de euro față de 65: Europa mărește ecartul față de Statele Unite în ceea ce privește ajutorul militar pentru Ucraina

Cele mai recente cifre ale Institutului Kiel arată că Europa și-a mărit ajutorul militar acordat Ucrainei, depășind cu mult Statele Unite, scrie BFM TV.

Țările de pe Bătrânul Continent și-au majorat din nou ajutorul militar acordat Ucrainei în lunile mai și iunie, spre deosebire de Statele Unite, și se bazează din ce în ce mai mult pe industria sa de apărare, mai degrabă decât pe stocurile de armament existente, potrivit institutului german de cercetare Kiel.

Europenii, inclusiv Marea Britanie, au acordat sau alocat în total 80,5 miliarde de euro ca ajutor militar Ucrainei între începutul războiului și sfârșitul lunii iunie, față de 64,6 miliarde de euro pentru Statele Unite.

În total, din februarie 2022 și luând în considerare toate tipurile de ajutor până la 30 iunie, Europa a acordat 167,4 miliarde EUR Ucrainei (și urmează să fie alocate încă 90 de miliarde EUR), în timp ce Statele Unite au atins un plafon de 114,6 miliarde EUR, potrivit Institutului Kiel.

Potrivit Institutului, ajutorul militar european cumulat l-a depășit pe cel al Statelor Unite în primăvară, pentru prima dată din iunie 2022.

„O mare parte din armele furnizate nu mai provin din stocuri, ci direct din industria de apărare”, notează Institutul Kiel.

Contractele europene cu industria depășesc în prezent comenzile din Statele Unite, „marcând o trecere clară de la arsenale la producția industrială”, explică Taro Nishikawa, șeful secțiunii Ukraine Support Tracker a centrului de cercetare.

În lunile mai și iunie, Europa a alocat Ucrainei un ajutor militar de 10,5 miliarde de euro: Germania a oferit un pachet de ajutor de 5 miliarde de euro, urmată de Norvegia cu 1,5 miliarde de euro și Belgia cu 1,2 miliarde de euro. Țările de Jos, Regatul Unit și Danemarca au alocat fiecare între 500 și 600 de milioane de euro.

Potrivit Institutului Kiel, cel puțin 4,6 miliarde de euro din ajutorul militar european, adică 44% din totalul pentru lunile mai și iunie, sunt sub formă de contracte de furnizare, în principal cu societăți de apărare cu sediul în Europa, în special în Ucraina.

În același timp, Washingtonul a aprobat exporturi importante de arme către Ucraina în luna mai, dar nu sub formă de ajutor militar, așa cum este definit de Institutul Kiel, deoarece acestea au fost achiziții pe care Kievul a trebuit să le finanțeze singur.

Statele Unite în retragere, Europa ocupă terenul

Statele Unite au fost principalul furnizor de ajutor pentru Ucraina înainte ca Donald Trump să revină la Casa Albă pe 20 ianuarie, rupând cu strategia de sprijin a lui Joe Biden.

„Cred că (…) am terminat cu finanțarea acestui război în Ucraina”, a declarat vicepreședintele american JD Vance într-un interviu difuzat duminică pe canalul conservator Fox News.

„Dacă europenii vor să preia și să cumpere arme de la producătorii americani, nu avem nicio problemă cu asta”, a adăugat el.

Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri în Alaska pentru a discuta, potrivit președintelui american, despre un posibil acord care să prevadă „schimburi de teritorii” pentru a pune capăt războiului care face ravagii în Ucraina de la invadarea Rusiei în urmă cu mai bine de trei ani.