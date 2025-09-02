600 milioane de euro pentru România din granturile Spaţiului Economic European şi Norvegiene 2021-2028, anunță ministrul Pîslaru

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru a participat luni la o şedinţă de lucru pentru negocierea granturilor Spaţiului Economic European şi Norvegiene 2021-2028 alături de reprezentanţii statelor donatoare, respectiv 600 milioane euro, transmite Agerpres.

„600 milioane de euro pentru România. Am început astăzi (luni n.r) vizita de lucru la Bruxelles cu o şedinţă foarte bună pentru negocierea granturilor Spaţiului Economic European şi Norvegiene 2021-2028 alături de reprezentanţii statelor donatoare. Discutăm despre 600 milioane de euro pe mai multe axe precum tranziţia verde, dezvoltare locală, cultură, cercetare, justiţie, afaceri interne, dezvoltarea capacităţii, inovare, business şi întreprinderi mici şi mijlocii etc”, a scris ministrul. luni seara, pe apgina sa de Facebook.

El a subliniat că această finanţare vizează, pentru oraşele mari, programe precum cele de eficienţă energetică, mobilitate urbană, iluminat public, iar pentru cele mici investiţii în sănătate. locuinţe sociale sau centre destinate persoanelor vârstnice.

„Această finanţare nu priveşte doar alocări financiare importante în beneficiul României. Altfel spus, nu este vorba doar despre bani, ci despre cum folosim aceşti bani în concret, învăţând din experienţele şi inovarea partenerilor noştri – Norvegia, Liechtenstein şi Islanda. Pentru oraşele mari, vorbim despre programe de eficienţă energetică, mobilitate urbană şi transportul public în comun, regenerare urbană, iluminat public, spaţii verzi şi biodiversitate. Pentru localităţile mici, discutăm despre investiţii în sănătatea oamenilor, centre permanente de sănătate primară în comunităţi rurale şi oraşe mici, incluziunea persoanelor de etnie romă, locuinţe sociale, centre destinate persoanelor vârstnice”, a explicat Pîslaru.

Potrivit acestuia, alte componente foarte relevante privesc accesul la justiţie, combaterea crimei organizate, combaterea violenţei de gen, prevenirea şi pregătirea în cazul dezastrelor naturale şi multe altele.

Pentru a maximiza impactul acestor programe, România va beneficia de susţinerea şi expertiza organizaţiilor partenere din statele donatoare – ministere şi autorităţi relevante din Norvegia, Liechtenstein şi Islanda, dar şi de implicarea Consiliului Europei, a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi a altor entităţi relevante.

„Contribuţia lor ne va ajuta să ne asigurăm că această sumă impresionantă va crea rezultate reale pentru dezvoltarea României şi în beneficiul românilor. Vom continua aceste negocieri în lunile următoare, însă am speranţa că vom progresa repede şi vom putea semna memorandumul de acord final cât mai curând”, a transmis ministrul.