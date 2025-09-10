5 moduri prin care revânzarea de produse de lux transformă industria modei

Pe măsură ce piața globală a luxului se confruntă cu o răcire în 2025, pe fondul turbulențelor geopolitice și economice, piața de revânzare de produse de lux continuă să înregistreze o creștere rapidă. Alimentată de apetitul sănătos pentru branduri atemporale, raportul 2025 Resale Report al platformei The RealReal, cea mai mare piață online pentru produse de lux second-hand autentificate, cartografiază noul peisaj emergent al modei de lux, conform Fashion United.

Pe baza anilor de date proprii și expertizei în autentificare, raportul analizează modul în care consumatorii cumpără și vând astăzi, dezvăluind curentele culturale și presiunile economice care redefineșc ceea ce apreciază consumatorii și de ce.

Datele arată că anumite categorii de bază au demonstrat reziliență, cu bijuteriile fine și gențile iconice păstrându-și forța pe piață și cererea, în timp ce schimbările din industrie, de la tranziții de directori creativi la evenimente sociopolitice au generat mutații semnificative în comportamentul consumatorilor. Tendințele ciclice au căpătat avânt, cu o revenire a esteticii anilor 2010 și a încălțămintei statement, dar și cu o întoarcere pronunțată la excesul inspirat de anii 1980.

Narațiunea modei americane își găsește o nouă definiție prin nume consacrate precum The Row și Coach, alături de talente emergente precum Diotima, care reinterpretează codurile designului local. Căutările de arhivă s-au intensificat, cu o creștere de aproape 30% de la an la an, reflectând abordarea tot mai sofisticată a consumatorilor de a echilibra expresia personală cu alegeri strategice de investiție.

„Revânzarea a trecut de la statutul de factor disruptiv la piatra de temelie a parcursului consumatorului: 58% dintre consumatori (în SUA) preferă acum piața secundară în mod direct”, a declarat Rati Levesque, CEO & President al The RealReal. „Astăzi, cumpărătorii nu doar că își definesc stilul prin revânzare, dar iau în calcul și valoarea de revânzare în momentul achiziției. Într-un an marcat de instabilitate, de amestecul dintre real și sintetic adus de AI și de uniformizarea tendințelor prin social media, consumatorii au respins conformismul și au căutat piese care să pară reale, nefiltrate și irepetabile. Rezultatul este un moment în modă definit nu de branduri sau tendințe, ci de indivizi care își exprimă stilul personal.”

1. Revânzarea trece de la disruptor la motor de piață

Piața second-hand de lux a trecut de la reacția la tendințe la crearea și impulsionarea lor, potrivit raportului. Aproximativ o treime din toate achizițiile de îmbrăcăminte din SUA sunt acum second-hand (Capital One Shopping, Thrifting Statistics 2025). Tot mai multe branduri iau în considerare valoarea de revânzare atunci când stabilesc designul și prețul produselor. 47% dintre cumpărători iau în calcul valoarea de revânzare înainte de a cumpăra ceva nou. Căutările pentru articole vintage au crescut cu 30% față de anul trecut, semn că piesele pre-owned sunt văzute și ca declarații de stil, dar și ca investiții.

2. Schimbările de directori creativi generează interes pentru arhive

Raportul arată că piața second-hand nu doar capitalizează cererea existentă, ci o și creează. Anunțul plecării lui Jonathan Anderson de la Loewe, în martie, a dus la o creștere a căutărilor pentru brand de 488% într-o singură zi. În mai, plecarea Mariei Grazia Chiuri de la Dior a generat o creștere de 114%. Astfel de schimbări stimulează interesul pentru piesele de arhivă, chiar înainte ca un nou director creativ să impună o nouă direcție.

3. Accesoriile devin active de investiții

Gențile și accesoriile de lux sunt privite din ce în ce mai mult ca investiții financiare solide. Geanta Margaux de la The Row, supranumită „noul Birkin”, sau ceasul Baignoire de la Cartier, purtat de Timothée Chalamet la Oscaruri, sunt exemple de piese care și-au sporit valoarea. La fel, geanta Fendi Baguette și brățara Bone Cuff de la Tiffany & Co. au revenit puternic. Piese clasice de la Van Cleef & Arpels, Goyard, Rolex, Louis Vuitton sau Hermès continuă să demonstreze o creștere constantă a valorii de revânzare.

4. Nesiguranța economică stimulează cererea pentru metale prețioase

Bijuteriile fine, în special cele din aur și argint, au înregistrat o creștere spectaculoasă. Prețurile medii de vânzare au crescut cu 17% față de anul precedent, piesele din aur de 18K cu 53%, iar cele din argint sterling au atins „cel mai ridicat nivel de până acum”. Aurul galben păstrează acum 47% din valoarea sa inițială de retail (față de 39% în 2024).

5. Maximalismul revine ca reacție la uniformizarea adusă de AI

În contrast cu minimalismul ultimilor ani, 2025 a adus o creștere a interesului pentru moda maximalistă. Căutările pentru paiete au crescut cu 26%, pentru imprimeuri animale cu 41%, iar rochiile Schiaparelli cu 729%. Costume vintage de la Mugler, Chanel și Dior au cunoscut creșteri de peste 200%, iar blănurile vintage au revenit în trend, cu o creștere de 87% a vânzărilor. Acest val de maximalism este văzut drept o reacție la uniformizarea tendințelor de către AI și o reafirmare a dorinței de exprimare personală.