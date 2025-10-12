36 de pelerini la moaștele Sfintei Parascheva din Iași au avut nevoie de îngrijiri medicale. 20.000 de oameni încă stau la o coadă imensă în frig

36 de pelerini care participă la manifestările religioase de la Iaşi au avut nevoie de îngrijiri medicale în ultimele 24 de ore, informează coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, dr. Diana Cimpoeşu, citată de Agerpres. 36 pelerini au fost evaluaţi în punctele de prim ajutor, cinci dintre ei fiind dirijaţi în UPU de la Spitalul de Neurochirurgie, după ce au suferit crize și convulsii, iar cinci au ajuns în UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon”, din cauza unor probleme cu tensiunea, pentru sincope, probleme la pancreas.

Patru persoane care au primit îngrijiri medicale au refuzat transportul la spital.

La ora publicării acestui articol, peste 20.000 de persoane stau la un rând de peste cinci kilometri pentru a se închina la moaştele Sf. Parascheva, care este sărbătorită de creştinii ortodocşi pe 14 octombrie, timpul de aşteptare fiind de peste 12 ore.

De la începerea pelerinajului, 8 octombrie, peste 110.000 pelerini s-au rugat la racla Sf. Parascheva, care a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană şi depusă în Curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

În preajma zilei de 14 octombrie, când se sărbătoreşte hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, Iaşiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din ţară şi unul dintre cele mai mari din Europa. La moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, dar şi la cele ale sfinţilor aduşi în pelerinaj special cu această ocazie vin să se închine atât credincioşi ortodocşi, cât şi romano-catolici din ţară şi din străinătate.

În această perioadă, jandarmii, poliţiştii, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi asigură măsurile specifice pe linie de ordine şi siguranţă publică la acest eveniment, de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, acordarea de sprijin persoanelor cu probleme medicale, prevenirea aglomerărilor sau a oricăror incidente ce pot perturba buna desfăşurare a pelerinajului, a menţionat sursa citată.