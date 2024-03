30 de ONG-uri cer guvernului o lege care să protejeze cuplurile de același sex

30 de organizații din societatea civilă cer guvernului, printr-o scrisoare deschisă, o lege care să transpună decizia CEDO privitoare la protejarea cuplurilor de același sex. ONG-urile critică declarația ministrului Familiei, Natalia Intotero, care a spus că guvernul vrea o lege pentru familiile ce ”își doresc copii”.

”Cerem măsuri concrete și protecție juridică, nu retorică goală”, spun ONG-urile în scrisoarea deschisă.

Scrisoarea integrală a ONG-urilor:

Vă adresăm prezenta poziție ca reacție la informațiile ce au apărut în spațiul public cu privire la intenția Guvernului de a promova un proiect de lege privind familia, inclus ca prioritate legislativă în programul Guvernului pentru acest an, având ca scop încurajarea natalității, dar și ca reacție la declarațiile publice ale doamnei Ministru al Familiei, Natalia Intotero, privind excluderea familiilor formate din persoane de același sex din acest viitor proiect legislativ.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, actul normativ va reglementa, pe lângă „diversitatea formelor de familie”, căsătoria și divorțul, drepturile și responsabilitățile părinților, protecția copiilor.

Pe lângă faptul că nu considerăm necesar și util ca prevederi ce sunt deja incluse în Codul Civil să fie reluate într-o lege (atât pentru evitarea paralelismului legislativ, cât și pentru a asigurarea unei stabilități juridice sporite a respectivelor prevederi), suntem profund îngrijorați cu privire la modul în care Guvernul și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse vor defini familiile din România.

Toate familiile din România, în toată diversitatea lor, trebuie protejate de autoritățile române. Dar declarațiile doamnei Ministru al Familiei din 13 februarie a.c. la postul de televiziune EURONEWS Romania potrivit cărora ”familia înseamnă acele persoane care își doresc și sunt susținute să aibă copii” ignoră nevoile și așteptările cetățenilor României care și-au construit familii în afara instituției căsătoriei, contribuind la delegitimarea lor socială.

Nu unificarea legislației prin declarații media poate modifica realitatea acestor familii, nu modificarea Constituției este calea prin care autoritățile române trebuie să respecte chiar textul constituțional care protejează dreptul la viață de familie pentru toți cetățenii în articolul 26(1). Doamna Ministru Natalia Intotero reia pozițiile PSD-Dragnea din perioada 2016-2018, punând semnul de egalitate între viața de familie și instituția căsătoriei, între familie și necesitatea procreării. Există familii căsătorite care nu au copii, după cum există familii care trăiesc în uniuni civile consensuale neînregistrate care au copii (1 din 3 copii se nasc în afara căsătoriei). Ele nu sunt familii inferioare, copiii acestora nu sunt inferiori, iar familia care se bazează pe căsătorie nu le este superioară.

Pentru recunoașterea legală a tuturor acestor familii care nu trăiesc pe baza instituției căsătoriei nu este necesară modificarea Constituției. Dimpotrivă, tocmai în virtutea mandatului său instituțional și a apartenenței la Guvernul României, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse trebuie să colaboreze cu celelalte ministere de linie pentru a aplica neîntârziat Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Coman-Hamilton, decizia Curții Constituționale nr. 534/2018 și Hotărârea definitivă a CEDO în cazul Buhuceanu, Ciobotaru și alte 20 de familii împotriva României din anul 2023.

Creșterea sărăciei cu care se confruntă un număr din ce în ce mai mare de familii din România, insuficiența creșelor și grădinițelor, accesul precar la educație al copiilor și adolescenților, inclusiv la educație despre propria sănătate, accesul îngrijorător de scăzut la servicii de sănătate sexuală și reproductivă în condițiile în care România deține un nivel record în Uniunea Europeană a ratei mortalității infantile și a celei materne, a numărului de mame adolescente, rata înaltă a violenței domestice, nu vor putea fi rezolvate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse cu măsuri ultraconservatoare după modelul Ungariei sau al Poloniei din ultimii ani.

Organizațiile semnatare solicită Guvernului României și Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse să reconsidere oportunitatea elaborării și adoptării unui astfel de act normativ. În cazul în care o eventuală Strategie și/sau Lege a Familiei vor fi elaborate, organizațiile solicită Guvernului și Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse să inițieze consultări publice cu organizațiile reprezentând familiile formate din persoane de același sex, confruntate cu discriminarea prin lege în prezent, dar și cu alte organizații relevante și familii din categorii considerate vulnerabile, pe durata elaborării și adoptării Strategiei și/sau Lege a Familiei.

Organizații semnatare:

1. Asociația ACCEPT

2. ECPI – Euroregional Centre for Public Initiatives

3. Asociația Mame pentru Mame

4. Asociația Ark Oradea

5. Asociația Consiliul Diversității în Afaceri

6. Asociatia Identity.Education

7. Asociația MozaiQ LGBT

8. Grupul de inițiativă LOUD Iași

9. Asociația Sens Pozitiv

10. Asociația TransCore

11. ARAS – Asociația Română Anti-SIDA

12. Asociația Rise OUT

13. Asociația [H] BRAȘOV

14. Asociația Front/Feminism-Romania

15. Asociația Incluziune pe Bune

16. Queer Sisterhood Cluj- Hilltop ORG

17. Asociația E-Romnja

18. Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO)

19. Asociația A.R.T. Fusion

20. Asociația Easyeco

21. Asociația Iele-Sânziene

22. Fundatia CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate

23. Asociația CIVICA

24. Asociația Code for Romania

25. Asociația Platforma Civică Aresel

26. Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală – SECS

27. Fundația Agenția Împreună

28. Centrul pentru Inovare Publică

29. Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO)

30. CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică