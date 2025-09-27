2,3 milioane de mexicani sunt fără electricitate în sud-estul ţării / Semafoarele au încetat să funcţioneze, provocând haos pe drumuri

Aproximativ 2,3 milioane de persoane au rămas fără electricitate vineri în sud-estul Mexicului din cauza unei pene de curent care a provocat haos în special în oraşul turistic Cancun, potrivit autorităţilor, notează AFP, transmite Agerpres.

La patru ore după incident, care a avut loc pe o linie de interconectare între mai multe reţele, serviciul fusese restabilit la aproximativ nivel de 50% în vastele zone afectate din statele Yucatán, Campeche şi Quintana Roo.

„Au fost afectaţi 2,3 milioane de utilizatori”, a explicat presei Hector Lopez, directorul de operaţiuni la Comisia federale de electricitate (CFE), compania naţională de electricitate.

Semafoarele au încetat să funcţioneze, provocând haos pe drumuri, în timp ce doar magazinele cu generatoare au continuat să funcţioneze, potrivit unui corespondent AFP la Cancun.

Serviciul telefonic a fost întrerupt timp de mai mult de două ore în unele cartiere ale acestui oraş vizitat de milioane de turişti în fiecare an.

Conform informaţiilor disponibile, reţeaua de distribuţie a apei şi spitalele nu par a fi afectate, a precizat Lopez.