21 de zimbri au murit în Munții Țarcu din cauza unei infestări parazitare masive / „Situația devine critică doar dacă rata mortalității depășește 10-15% din populația totală„ / Aici sunt aproximativ 300 de zimbri în libertate

O infestare parazitară masivă a provocat moartea a 21 de zimbri descoperiți recent în arealul Munților Țarcu, județul Caraș-Severin, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Vestea a șocat atât comunitatea locală, cât și autoritățile, mai ales că zimbrul era considerat până de curând una dintre mândriile Banatului și un simbol al conservării biodiversității din România.

Prefectul de Caraș-Severin, Ioan Dragomir, cel care a coordonat gestionarea situației, a subliniat că povestea zimbrilor din România rămâne una de succes la nivel european, în ciuda acestei pierderi semnificative.

„Până acum ne mândream cu acest experiment reușit. ONG-urile care s-au ocupat de aducerea și monitorizarea zimbrilor spun că și astăzi proiectul este privit ca un succes la nivel european. Este adevărat că pierderea a 21 de exemplare reprezintă o problemă, dar situația devine critică doar dacă rata mortalității depășește 10-15% din populația totală. În prezent, există aproximativ 300 de zimbri în libertate. Analizele au arătat că nu a fost vorba despre otrăvire, ci de o infestare masivă cu mai multe specii de paraziți”, spune prefectul Ioan Dragomir.

Prefectul a mai precizat că s-au luat măsuri urgente pentru neutralizarea cadavrelor, astfel încât să nu fie atrase animale mari precum urșii sau lupii. O parte dintre zimbri au fost incinerați la Arad, iar restul au fost îngropați pe raza comunei Armeniș.

DSVSA Caraș-Severin a intervenit prompt, prelevând probe de la animalele găsite moarte și trimițându-le la IDSA București pentru analize. Directorul instituției, medicul veterinar Pavel Borchescu, a confirmat diagnosticul.

„În urma examinărilor necropsice și a analizelor de laborator s-a constatat o infestare parazitară masivă. La examenul bacteriologic au fost izolate specii precum Clostridium perfringens și streptococi. În total, au fost identificate 21 de cadavre de zimbri. Două au fost trimise la neutralizare într-o unitate autorizată, iar celelalte 19 au fost îngropate. Operațiunea de neutralizare s-a încheiat la 19 septembrie 2025, iar de atunci nu au mai fost raportate cazuri noi”, explică medicul.

Autoritățile dau asigurări că situația zimbrilor din Munții Țarcu este atent monitorizată. Prefectul Ioan Dragomir a precizat că procesul implică DSVSA Caraș-Severin, Garda de Mediu, Garda Forestieră, Asociația WeWilder, dar și rangerii fondurilor cinegetice din zonă.

Deși pierderea celor 21 de exemplare reprezintă o lovitură pentru programul de repopulare a zimbrilor, specialiștii susțin că populația de aproximativ 300 de capete rămâne stabilă, iar proiectul de conservare continuă să fie privit ca un succes la nivel european.