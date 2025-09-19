100 de danezi se căsătoresc în cadrul unui festival dedicat dragostei / „Nori negri planează în acest moment deasupra Europei (…), ce poate fi mai bun decât iubirea”

Să te căsătoreşti într-un castel, într-o fostă biserică transformată într-un centru de artă contemporană sau pe o barcă vikingă? Aproape totul este posibil în cadrul ediţiei din 2025 a festivalului Golden Days, care celebrează iubirea prin astfel de evenimente organizate în diverse locuri din Copenhaga şi împrejurimile sale, informează AFP, transmite Agerpres.

Pe 13 septembrie, 50 de cupluri din Danemarca şi din restul lumii s-au căsătorit în cadrul unor ceremonii inedite, din perspectiva tradiţiilor europene. Anterior, au avut loc ceremonii civile în cadru privat, asigurând validitatea acestor uniuni în faţa legii.

„Nori negri planează în acest moment deasupra Europei (…), ce poate fi mai bun decât iubirea, nu numai ca mijloc de evadare, ci şi pentru a încerca cu adevărat să îi unim pe oameni”, a declarat directorul festivalului, Svante Lindeburg.

Una dintre maestrele de ceremonii, artista trans Noah Umur Kanber, a dorit să creeze „o piesă amuzantă, dramatică şi, totodată, emoţionantă”.

Nunta-spectacol pe care a organizat-o a avut loc într-o fostă biserică, care găzduieşte în prezent un centru de artă contemporană, Nikolaj Kunsthal. La eveniment au participat cinci cupluri.

În acest context, „era important pentru mine ca distribuţia să fie formată exclusiv din persoane trans şi ca fiecare dintre ele să reprezinte ceva din Biblie, un simbol religios, precum îngerii, Dumnezeu şi diavolul”, a explicat ea.

La începutul spectacolului, care a durat mai puţin de o oră, un înger răspundea cu o voce cristalină la lamentaţiile diavolului, devastat de faptul că nu are pe „nimeni care să îl iubească”.

Pentru a se putea căsători în cadrul festivalului, danezii Josefine şi Lasse Gravesen Klint şi-au depus candidatura, alături de alte aproximativ 500 de cupluri.

Aceşti tineri de treizeci de ani din Copenhaga au spus că „dacă tot nu facem nunta în mod tradiţional şi nu la primărie, măcar să o facem într-un mod cu adevărat netradiţional”.

Faptul că s-au căsătorit în acelaşi timp cu alţii nu i-a descurajat.

„Îmi place ideea unei mari sărbători a iubirii, iar iubirea este un sentiment atât de universal”, a declarat tânăra mireasă, care lucrează în domeniul publicităţii.

„Chiar dacă astăzi ne-am căsători doar eu şi Lasse, am împărtăşi totuşi această iubire cu prietenii şi familia noastră. Aşadar, de ce să nu răspândim şi mai mult iubirea?”, a adăugat ea.

Festivalul prezintă aproximativ 300 de piese şi evenimente pe tema iubirii până pe 21 septembrie.