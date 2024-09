Zeyla Tomlyn, artista care a lucrat cu Bobby McFerrin și a învățat orchestrație vocală de la Alicia Keys, aduce tehnica „circle singing” la UNFINISHED (Parteneriat)

I sing, I dance, and so I am – asta spune artista Zeyla Tomlyn despre sine. Zeyla Tomlyn, cântăreață, compozitoare, producătoare, songwriter și Sound Healing Practitioner, pasionată de frumusețea și misterele universului, vine laUNFINISHED (27-29 Septembrie) pentru a susține un workshop participativ bazat pe tehnica circle singing, dezvoltată de Bobby McFerrin (Don’t Worry, be Happy). Artista a adăugat acestei tehnici propriile sale elemente, cum ar fi scrierea de versuri spontane, dans liber, momente de sound healing și jocuri de cuvinte.

Zeyla s-a născut la Brașov, a absolvit cursuri de producție și songwriting la London Songwriting Academy, a studiat cu profesori internaționali cum ar fi Alicia Keys (USA), Timbaland (USA), Armin van Buuren (H) și Roger Treece (USA, Bobby McFerrin), iar în prezent locuiește în Germania lucrând cu artiști și cântăreți din întreaga lume. În plus, artista ajută oamenii prin sound healing și life analysis să-și activeze darurile creative și spirituale.

Tehnica Circle Singing la UNFINISHED

La UNFINISHED, Zeyla va susține un concert live și va facilita un workshop bazat pe circle singing – o tehnică de improvizație de grup pe care a învățat-o de la inventatorul acestei tehnici, Bobby McFerrin. Acest mod de a cânta este mult iubit în țările vestice, pentru că oferă libertatea de a crea muzică spontană în grupuri de la 2 și până la câteva sute de oameni. Participanții, care nu au nevoie de pregătire muzicală, vor cânta muzică făcută pe loc, în armonie, fără nicio pregătire în prealabil.

Artista Zeyla Tomlyn, a spus despre prezența ei la UNFINISHED: “sunteți invitați sǎ intrați într-un spațiu sigur unde puteți să vă exprimați liber. O să vă ghidez, pas cu pas, să vă deschideți vocea, să vă conectați cu inspirația voastră interioară și să cântați alături de ceilalți pentru a crea un cor spontan și pentru a cântă complet improvizat, piese pe mai multe armonii. O să fie cu dans, cu solo-uri pentru cei care simt cǎ e timpul lor să strălucească, o să fie cu elemente de vindecare cu sunet, jocuri de ritm, soul, gospel și vibe-uri africane totul susținut de bateristul și colegul meu Mircea Ardelean.”

Muzica ei dizolvă etichetele și categoriile, având influențe din jazz vocal, soul, funk, hip hop, rock gospel, muzică africană și „folk șamanic”. Zeyla are patru albume proprii la activ, ‘Comet’ produs impreuna cu Freqax (RO), ‘Never Been Better’, în colaborare cu Vladimir Coman-Popescu, ‘I wish I knew’, un album de jazz în colaborare cu muzicieni din Berlin și NYC, înregistrat în New York în 2016, ‘Dreamer’ produs in colaborare cu Pantam Dance, si ‘White Cat’, albumul ei solo lansat în februarie anul acesta, pe care îl putem auzi și pe Mircea Ardeleanu, alături de care Zeyla va cânta la Unfinished. .

Ce se mai întâmplă la UNFINISHED 2024?

Festivalul se desfășoară în București, într-o oază urbană de 4000 de mp, care cuprinde o seră istorică și o casă de patrimoniu veche de 153 de ani. Timp de trei zile, cei 3141 de participanți acceptați la festival își vor pune în practică ideile și aspirațiile prin workshop-uri, momente artistice, conversații, instalații imersive, concerte și performance-uri, dar și momente de wellbeing și mult așteptatele reuniuni în jurul mesei.

Pornit din dorința de a-i face pe oameni să înțeleagă valoarea celorlalți în viețile lor, indiferent de cât de diferiți sunt unii de ceilalți, festivalul UNFINISHED aduce sub același acoperiș invitați din diverse discipline. Monika Jiang, community builder, Adelina Toma, fondator al atelierului de slow-fashion ițe urbane, Răzvan Petri și Dan Adamescu, fondatorii Politică la minut, poetul Ben Okri, Alin și Tibi Ușeriu, fondatorii Via Transilvanica și Grace Boyle, artist multisenzorial, sunt o parte dintre invitații celei de-a noua ediții a festivalului UNFINISHED.

Cum poți participa la UNFINISHED?Unica modalitate de participare în UNFINISHED este prin completarea unei aplicații și a unui proces de selecție realizat de organizatorii festivalului. Aplicația se poate completa pe apply.unfinished.ro.

Festivalul UNFINISHED se desfășoară sub înaltul patronaj al Parlamentului European. Mai multe detalii despre ediția de anul acesta și mai mulți speakeri sunt anunțați pe https://unfinished.ro/line-up/ și pe paginile de social media ale evenimentului.

Despre UNFINISHED

Desfășurat sub înaltul patronaj al Parlamentului European, UNFINISHED este primul festival multidisciplinar din România și a fost creat de Fundația Eidos ca o experiență în continuă evoluție. Din 2016 și până acum, Unfinished a avut peste 250 de invitați printre care co-fondatorul Pixar, Alvy Ray Smith, directorul artistic pentru linia masculină Louis Vuitton, Virgil Abloh, artista multipremiată, Marina Abramovic, strategul digital din timpul administraţiei Obama, muzicianul Nicolas Jaar și Esther Perel, cel mai cunoscut psihoterapeut specialist în relaţii de cuplu.

Despre Fundația Eidos

Fundația Eidos este o organizație non-profit cu sediul în București, România, având ca misiune susținerea și dezvoltarea durabilă a practicilor culturale inovatoare la nivel global și multidisciplinar. Eidos operează la intersecția dintre creativitate, tehnologie, filosofie și antreprenoriat, organizând evenimente, programe educaționale, cercetare experimentală și suport pentru producția proiectelor artistice. Printre evenimentele organizate de Eidos se numără festivalul multidisciplinar UNFINISHED, expoziția itinerantă World Press Photo, platforma editorială Unfinished Love Stories și dezbaterile EIDOS Talks.