Zelenski minimalizează pierderea oraşului Avdiivka şi cere un sprijin mai rapid

Preşedintele Volodimir Zelenski a minimalizat pierderea de către Ucraina a oraşului estic Avdiivka în faţa forţelor ruse şi a cerut un sprijin mai rapid din partea aliaţilor, pe măsură ce războiul împotriva Rusiei se apropie de împlinirea a doi ani, conform unor comentarii difuzate miercuri şi preluate de Reuters.

Trupele ruse au preluat controlul asupra Avdiivka săptămâna trecută, în cel mai mare câştig pe câmpul de luptă al Moscovei de când forţele sale au capturat Bahmut în luna mai 2023. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, spune că Rusia îşi va continua înaintarea prin estul Ucrainei.

Zelenski, în fragmente dintr-un interviu acordat în engleză pentru Fox News şi care va fi difuzat joi, a recunoscut că anul trecut a fost „complicat” pentru Ucraina, în special spre final, transmite Agerpres.

Dar el a subliniat câştigurile anterioare, în special în regiunea nord-estică Harkov, unde a fost realizat interviul pentru Fox.

„În aceşti doi ani am luat (înapoi) o parte din regiunea Harkov. Acum suntem în această regiune şi am deblocat Marea Neagră. Există rute de cereale şi am distrus multe dintre navele din flota rusă”, a spus Zelenski.

„Asta am făcut timp de doi ani. Şi ce ar putea face ei? Doar acest singur loc. Dar pentru ce?”, a adăugat el.

Avdiivka se află la 15 km nord-vest de Doneţk, principalul oraş controlat de ruşi din regiunea cu acelaşi nume.

Analiştii ruşi spun că ocuparea Avdiivka va menţine Doneţkul în siguranţă de bombardamentele ucrainene, în timp ce Moscova se gândeşte cum să-şi continue eforturile de a captura în întregime regiunile Doneţk şi Lugansk.

În comentariile sale, Zelenski şi-a exprimat din nou nemulţumirea faţă de încetinirea ajutorului occidental pentru efortul de război al Ucrainei, fără a evidenţia Statele Unite.

Cererea preşedintelui american Joe Biden de a extinde un amplu pachet de ajutor a fost blocată de disputele din Congresul SUA.

„Trebuie să fim mai rapizi. Asta înseamnă să renunţi la toată birocraţia. Altfel nu vom avea nicio şansă”, a spus el.

Preşedintele ucrainean a recunoscut că găsirea unei alternative la sprijinul SUA nu va fi uşoară.

„Desigur, vom găsi. Nu vom rămâne în acelaşi loc. Trebuie să supravieţuim. Trebuie să găsim nişte paşi paraleli”, a spus el în interviul realizat parţial într-o secţie de spital.

„Înţelegeţi că acest ajutor este crucial. Fără el, îmi pare rău, vom avea din ce în ce mai mulţi astfel de băieţi eroici care vor fi în spitale. Dacă nu ai un scut defensiv real şi o artilerie puternică similară, cu cartuşe, bineînţeles că vei pierde oameni”, a subliniat Zelenski.

Senatul SUA a adoptat un pachet de ajutor de 95 de miliarde de dolari care include fonduri pentru Ucraina, dar preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a refuzat să-l supună votului în Camera Reprezentanţilor.

Separat, într-un mesaj transmis miercuri seară, Zelenski a adus un omagiu forţelor aeriene ale ţării sale pentru doborârea a şapte avioane de luptă ruseşti, potrivit DPA.

Avioanele de luptă Suhoi au fost doborâte într-o săptămână, a spus Zelenski. „Sunt recunoscător forţelor noastre aeriene şi tuturor celor care ne protejează spaţiul aerian”, a precizat el.

Zelenski a mai spus că una dintre cele mai importante sarcini în război este de a proteja spaţiul aerian şi poziţiile de pe front de atacurile aeriene şi cu rachete ruseşti.

Preşedintele ucrainean a anunţat, de asemenea, noi acorduri semnificative de securitate cu aliaţii Kievului.

Zelenski a spus că acestea implică ajutor de apărare pentru soldaţi şi garanţii financiare foarte concrete pentru ţară, dar nu a oferit detalii suplimentare sau mai specifice.

Ucraina a încheiat recent acorduri de securitate cu Marea Britanie, Germania şi Franţa, iar Zelenski a declarat că vor urma şi alte înţelegeri în următoarele săptămâni.