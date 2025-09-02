Zelenski: Îndrăzneala rușilor continuă să crească. Ei atacă Ucraina din ce în ce mai des în plină zi, cu zeci de drone de atac

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, invocă rapoarte militare, în special pe cele de comandantul forțelor aeriene, legat de atacurile cu drone lansate de Rusia. „Îndrăzneala rușilor continuă să crească. Ei atacă Ucraina din ce în ce mai des în plină zi, cu zeci de drone de atac”, a transmite Zelenski pe rețele de socializare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El informează că noaptea trecută peste 150 de drone au fost lansate spre teritoriul Ucrainei, iar în această dimineață peste cincizeci, seara alte zeci, iar majoritatea erau „shahed”.

„De fapt, roiurile de drone rusești de pe cerul nostru servesc ca acompaniament la declarațiile Rusiei din China. O ignorare deschisă din partea Rusiei a tot ceea ce face lumea pentru a opri acest război. Ieri, rușii au negat literalmente ceea ce a spus președintele Trump despre întâlnirea liderilor care este necesară pentru a pune capăt războiului. În aceste zile, în China, Putin continuă să-și spună poveștile – de parcă nu ar fi responsabil pentru război. De parcă cineva îl „obligă” mereu să lupte, să ucidă, să alunge copiii în adăposturi, să trimită mii de oameni să ne atace pozițiile”, spune Zelenski.

El mai adaugă că și în acest moment are loc o nouă concentrare a forțelor ruse în unele sectoare ale frontului. „Singurul lucru pe care Putin refuză să-l accepte este pacea. Rusia continuă să lanseze atacuri. Desigur, noi vom răspunde. Vom răspunde, inclusiv în mod asimetric, astfel încât Rusia să simtă cu adevărat consecințele îndrăznelii sale”, afirmă Zelenski.