G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Zelenski: Îndrăzneala rușilor continuă să crească. Ei atacă Ucraina din ce în…

volodimir zelenski, razboi ucraina, presedinte ucrainean, kiev
Sursa foto: Andrew Medichini / AP / Profimedia

Zelenski: Îndrăzneala rușilor continuă să crească. Ei atacă Ucraina din ce în ce mai des în plină zi, cu zeci de drone de atac

Articole2 Sep 0 comentarii

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, invocă rapoarte militare, în special pe cele de comandantul forțelor aeriene, legat de atacurile cu drone lansate de Rusia. „Îndrăzneala rușilor continuă să crească. Ei atacă Ucraina din ce în ce mai des în plină zi, cu zeci de drone de atac”, a transmite Zelenski pe rețele de socializare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

El informează că noaptea trecută peste 150 de drone au fost lansate spre teritoriul Ucrainei, iar în această dimineață peste cincizeci,  seara alte zeci, iar majoritatea erau „shahed”.

„De fapt, roiurile de drone rusești de pe cerul nostru servesc ca acompaniament la declarațiile Rusiei din China. O ignorare deschisă din partea Rusiei a tot ceea ce face lumea pentru a opri acest război. Ieri, rușii au negat literalmente ceea ce a spus președintele Trump despre întâlnirea liderilor care este necesară pentru a pune capăt războiului. În aceste zile, în China, Putin continuă să-și spună poveștile – de parcă nu ar fi responsabil pentru război. De parcă cineva îl „obligă” mereu să lupte, să ucidă, să alunge copiii în adăposturi, să trimită mii de oameni să ne atace pozițiile”, spune Zelenski.

El mai adaugă că și în acest moment are loc o nouă concentrare a forțelor ruse în unele sectoare ale frontului. „Singurul lucru pe care Putin refuză să-l accepte este pacea. Rusia continuă să lanseze atacuri. Desigur, noi vom răspunde. Vom răspunde, inclusiv în mod asimetric, astfel încât Rusia să simtă cu adevărat consecințele îndrăznelii sale”, afirmă Zelenski.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

O întâlnire între Zelenski şi „lideri europeni” este prevăzută pentru joi la Paris

Articole1 Sep • 126 vizualizări
0 comentarii

Un suspect a fost arestat în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, anunță Zelenski

Articole1 Sep • 543 vizualizări
0 comentarii

SUA trebuie să-și unească forțele cu Europa pentru a exercita presiuni asupra lui Putin, afirmă miniștrii de externe ai UE

Articole30 Aug • 144 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.