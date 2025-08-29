Zelenski afirmă că Rusia a mobilizat „până la 100.000” de militari lângă un oraş cheie din estul Ucrainei

Rusia a mobilizat „până la 100.000” de militari lângă oraşul Pokrovsk, un centru logistic cheie pentru armata ucraineană din estul ţării, a declarat vineri preşedintele Volodimir Zelenski, într-un moment în care eforturile internaţionale pentru pace par a fi blocate, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Situaţia din zona Pokrovsk „este extrem de îngrijorătoare astăzi”, deoarece Rusia a desfăşurat „până la 100.000 de soldaţi acolo”, a declarat Zelenski pentru presă.

În orice caz, armata rusă „pregăteşte acţiuni ofensive”, a adăugat el.

Acest oraş, cu o populaţie de circa 60.000 de locuitori înainte de război, este un important centru logistic pentru forţele ucrainene, situat la intersecţia mai multor drumuri din regiune.

Trupele ruse se apropie de luni de zile de Pokrovsk din trei direcţii şi se află acum la mai puţin de cinci kilometri distanţă.

Săptămâna trecută, Zelenski a declarat că Moscova desfăşura unităţi în partea ocupată a regiunii Zaporojie, în sudul Ucrainei, în vederea pregătirii unei potenţiale ofensive.

Armata rusă, care ocupă 20% din teritoriul ucrainean, avansează lent în estul Ucrainei de mai bine de doi ani, însă avansul pe teren s-a accelerat recent. Ea a pătruns în regiunea Dnipropetrovsk (centru-est) pentru prima dată de la începutul invaziei în Ucraina, în februarie 2022.

Zelenski a declarat totodată vineri că speră ca programul prin care ţările europene vor cumpăra echipamente militare americane şi apoi le vor furniza Kievului „va funcţiona mai rapid”.

„Vrem ca acest (program) să funcţioneze. Vrem să funcţioneze puţin mai repede”, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă.

Germania, Belgia, ţările scandinave şi Canada ar urma să contribuie la program cu câteva sute de milioane de euro, a mai spus el.